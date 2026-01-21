Двама техници мъртви от изтощение: Критична ситуация в Киев с тока, над половин милион са напуснали града за дни

Двама електротехници са починали от изтощение в украинската столица, където заради масираните руски атаки милионите жители на града стоят без ток. Аварийните екипи работят под необичайно висок стрес денонощно. Не достигат хора в ремонтните бригади, така че служителите работят по 2-3 дни без почивка - "на практика те буквално падат прави", съобщи украинският депутат Олексий Кучеренко в профила си във Фейсбук. "През последните дни двама души от екипите просто починаха от брутално претоварване. Много от тях са диагностицирани с измръзване и психофизическо изтощение", информира той.

Междувременно и централизираното водоснабдяване в Киев бе спряно и бе източена водата от радиаторите в жилищата, тъй като местната ТЕЦ е спряла работа и опасенията са, че при замръзване на водата тръбите могат да се спукат. Снощи обаче, 20 януари, министърът на енергетиката Денис Шмигал обяви в своя Telegram канал, че водоснабдяването в Киев е възстановено. Централизираната система вече достига необходимите параметри, но в столицата все още има райони с ниско налягане, отбеляза той.

В същото време кметът на Киев Виталий Кличко предупреди, че Путин иска да предизвика хуманитарна катастрофа в столицата насред януарските ниски температури. Той посъветва жителите на града, ако имат възможност, да го напуснат за известно време, но не всички имат роднини в други градове, при които да отидат, нито имат финансова възможност да го направят.

Според Кличко, от началото на януари тази година около 600 000 души вече са напуснали Киев, населението на който наброява над 3 милиона души. Това той заяви в интервю за The Times.

В някои сгради е толкова студено, че жителите не могат да използват тоалетната, защото водата е замръзнала в тоалетната чиния, по первазите на прозореците са се образували ледени висулки от конденза, а снимки из социалните мрежи показват заледени стълбища във входовете на сградите.

Според експерти, ако канализационната система не бъде възстановена бързо, могат да плъзнат болести и градът ще трябва да бъде блокиран. "Водата е ключова. Ако руснаците продължат да блокират водоснабдяването на такъв огромен град, това създава риск от пълен колапс. Хората няма да могат да перат, да готвят или да чистят", цитира изданието председателят на Националната антикризисна група Тарас Загородний.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи днес, че около 4000 жилища в Киев остават без отопление, а почти 60% от столицата все още е без електричество.