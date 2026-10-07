Дърпал дръжката по време на полет: Задържаха мъж при нов инцидент в самолет

Пътник многократно бутал дръжката на вратата на самолет по време на полет на „Луфтханза“ от Богота до Франкфурт, съобщи снощи германската полиция. 32-годишният мъж се опитал да манипулира дръжката на вратата няколко пъти и игнорирал молбите на екипажа да спре. Наложило се членове на екипажа и двама пътници да се намесят и да овладеят ситуацията, съобщи ДПА.

След като самолетът се приземил във Франкфурт, мъжът е бил задържан и откаран в психиатрично заведение. Образувано е наказателно производство по подозрение в застрашаване на въздушния трафик.

„Луфтханза“ е потвърдила случая, но отказа да предостави подробности. От компанията заявиха само, екипажът е предприел необходимите мерки, за да гарантира, че полетът може да продължи според графика.