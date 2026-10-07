Войната в Иран:

Дърпал дръжката по време на полет: Задържаха мъж при нов инцидент в самолет

07 октомври 2026, 12:17 часа 761 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Дърпал дръжката по време на полет: Задържаха мъж при нов инцидент в самолет

Пътник многократно бутал дръжката на вратата на самолет по време на полет на „Луфтханза“ от Богота до Франкфурт, съобщи снощи германската полиция. 32-годишният мъж се опитал да манипулира дръжката на вратата няколко пъти и игнорирал молбите на екипажа да спре. Наложило се членове на екипажа и двама пътници да се намесят и да овладеят ситуацията, съобщи ДПА. 

След като самолетът се приземил във Франкфурт, мъжът е бил задържан и откаран в психиатрично заведение. Образувано е наказателно производство по подозрение в застрашаване на въздушния трафик. 

„Луфтханза“ е потвърдила случая, но отказа да предостави подробности. От компанията заявиха само, екипажът е предприел необходимите мерки, за да гарантира, че полетът може да продължи според графика.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
полет Германия инцидент самолет
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес