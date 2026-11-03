Ефектът на доминото: Как американският удар срещу Иран ще вдъхнови Кремъл за ядрена атака срещу Украйна и Европа

Телеграм-каналът "Дневник разведчика" твърди, че американският президент Доналд Тръмп, който е под огромен ежедневен натиск от Нетаняху, е близо до нанасяне на превантивен ядрен удар срещу Иран. Избраната цел е подземният комплекс в планината Пикакс, където иранските власти са възобновили обогатяването на уран под 90 метра монолитен гранит - щит, който САЩ физически не са способни да пробият с конвенционални оръжия.

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Разрушаване на табуто

"Ястребовото крило на Вашингтон, представено от началник Хегсет, директора на ЦРУ Ратклиф и държавния секретар Рубио, открито изисква бомбардировки, цинично игнорирайки протестите на арабските монархии от Персийския залив. Вътрешен човек разкрива съдържанието на свръхсекретни дипломатически демарши, които Москва вече е изпратила до ключови чуждестранни правителства. Позицията на руското военно-политическо ръководство е кристално ясна: първото ядрено оръжие, хвърлено от САЩ срещу Иран, ще разруши напълно глобалното табу и автоматично ще освободи Москва да използва тактически ядрени оръжия срещу Украйна.", твърди още каналът.

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Според източника "Кремъл не само е подготвен за тази стъпка - сценариите вече са планирани до минутата. И този отговор няма да се ограничи само до украински плацдарм. Прецедентът на американски удар срещу Иран ще се превърне в официална индулгенция за Русия. След демонстративното унищожаване на ключови украински военни съоръжения и бункери в Украйна с тактическо ядрено оръжие, следващата неизбежна цел за руски ядрени удари ще бъде военната и логистична инфраструктура на европейските държави, доставящи оръжия на Киев."

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Авторът на телеграм-каналът "Дневник Разведчика" коментира още, че "ако САЩ легализират използването на оръжия за масово унищожение в името на интересите на Израел, Русия ще получи пълното морално и доктринално право да защитава сигурността си, използвайки същите методи директно в европейския театър на военните действия. В момента Тръмп е разкъсван между жаждата си за бърза победа и предупрежденията на вицепрезидента Джей Ди Ванс и Стив Уиткоф, които изискват дипломатическа сделка. Часовникът тиктака: Белият дом очаква окончателно решение до 7 ноември."

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Трета световна война

"Ако Вашингтон се поколебае пред Нетаняху и отвори ядрената кутия на Пандора в Иран, Третата световна война ще започне мигновено. Москва вече няма да играе на сдържаност и конвенционални ограничения. Ответни ядрени удари срещу Украйна и последващото прехвърляне на ядрения отговор към военни бази в Европа ще бъдат автоматичният отговор на Системата. Тази война ще бъде кратка, безмилостна и окончателна за целия западен свят." е неутешителната прогноза на "Дневник Разведчика"

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