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Заради сигнал за бомба: Затвориха летище край Варшава, самолет от Лондон кацна извънредно

03 ноември 2026, 15:06 часа 780 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Заради сигнал за бомба: Затвориха летище край Варшава, самолет от Лондон кацна извънредно

Сигнал за бомба на борда на самолет от Лондон доведе до затварянето на летище “Модлин” във Варшава. Самолетът е изпълнявал полет от лондонското летище „Хийтроу“ до основното летище на Варшава „Шопен“, но е бил пренасочен към Модлин заради подадената информация за възможен опасен товар на борда. Говорител на полската авиокомпания LOT потвърди, че става въпрос за неин полет и уточни, че в самолета е имало 181 души.

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"Самолетът, за който бе подаден сигнал за предполагаема бомбена заплаха, в момента се проверява от съответните служби. Пътниците и членовете на екипажа остават в залата за пристигащи, където очакват по-нататъшни действия", уточниха от летището.

"В 9:54 часа на борда е обявена бомбена заплаха, докато самолетът е изпълнявал полет по маршрут от летище "Хийтроу" в Лондон за летище "Шопен" във Варшава. В 10:01 часа самолетът "Боинг" 737 МАКС кацна на летище Модлин във Варшава", се посочва в изявлението на летищните власти.

Бомбена заплаха беше отправена и за полет на авиокомпания SAS от Копенхаген за Варшава, който е кацнал на летище "Шопен" и сега се проверява, съобщи говорител на летището и уточни, че то продължава работа.

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Сигнал за бомба бомбена заплаха Варшава самолет
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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