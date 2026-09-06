Прогноза за времето - 7 септември 2026 г. (понеделник)

Времето в понеделник ще бъде слънчево, но синоптиците предупреждават, че утрото ще бъде хладно. Такава е прогрозата за времето за първия ден от новата седмица, който е и официален почивен ден в България. Прогнозата е изготвена от дежурния синоптик Мартин Славчев от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Очаква се максималните температури да бъдат между 26 и 31 градуса - в София - около 28 градуса, се казва още в прогнозата.

Колко силен ще е вятърът?

В понеделник се очаква вятър, но той ще е предимно слаб. Ще идва от изток-североизток, предимно слаб.

Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде по-високо от средното за месеца.

Времето в планините

В планините ще бъде слънчево, но по високите части ще е ветровито с умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 16°. ОЩЕ: "Оттеглям си прогнозата за хубаво време": Проф. Рачев каза какво да очакваме за първия учебен ден

Времето по Черноморието

По Черноморието ще бъде слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25°-27°. Температурата на морската вода е 25-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: meteo.bg