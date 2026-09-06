Кабинетът "Радев":

Пожар спря влаковете по Подбалканската линия

06 септември 2026, 18:40 часа 295 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пожар спря влаковете по Подбалканската линия

Пожар в района на село Горно Сахране, област Стара Загора, спря движението на влакове по линията София-Бургас, предадоха и трите национални телевизии - БНТ, bTV и Нова телевизия. Още: Назначен е нов състав на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ"

Няма пострадали хора

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Нанесени са щети върху постройка на гарата, изгорели са леки автомобили, а в момента горят бали. Пожарът е в близост до дървопреработващо предприятие.

Няма данни за пострадали хора.

Пожарникари и доброволци са включени в гасителните действия.

Същевременно пожар избухна в Регионалното депо за отпадъци в Габрово, като силният вятър в района затруднява действията на екипите за овладяване на огъня, съобщи bTV. На място работят три пожарни екипа от Габрово и Дряново, служители на депото, Доброволното формирование към Община Габрово и екипи на общинското предприятие "Благоустрояване".

Засегнатите от пожара участъци се запръстяват. За гасенето се осигуряват водоноски, допълнителна тежка техника и още количества пръст. На място са кметът на Габрово Таня Христова и директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново инж. Станислав Станчев.

Екипите продължават работа по локализирането и ограничаването на пожара. От общината предупреждават, че е възможно задимяване в района на село Гръблевци, квартал "Младост" и Северната индустриална зона на Габрово.

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При наличие на дим на жителите на засегнатите райони се препоръчва да ограничат престоя си на открито и по възможност да държат прозорците на домовете си затворени.

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БДЖ влак Подбалкански път пожар
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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