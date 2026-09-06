Български национал припадна по време на мач в Италия

Ужасна случка сполетя един от българските национали в чужбина. Срещата между Пиза и Юве Стабия от третия кръг на втората дивизия в Италия бе прекъсната, след като родният футболист Росен Божинов загуби съзнание и колабира. Защитникът се свлече и падна на терена пет минути преди края на първото полувреме, след което веднага получи медицинска помощ. По тази причина двубоят бе временно прекъснат.

Божинов колабира на терена по време на мач

Впоследствие 21-годишният бранител беше изнесен на носилка и откаран в болница. На негово място на терена влезе Франческо Копола. Малко след това от клуба излязоха с официална позиция за състоянието на българина. От Пиза съобщиха, че Божинов е в съзнание, но ще се подложи на изследвания, след което ще бъдат разкрити повече подробности около състоянието му. Очаква се в следващите дни да има още информация по случая.

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Росен Божинов се присъедини към отбора Пиза в средата на януари с трансфер на стойност 5 милиона евро от белгийския Роял Антверп. В този момент отборът все още играеше в Серия А. Само два дни по-късно той дебютира за новия си тим, като влезе в края при равенство срещу Аталанта, а в следващия кръг остана на пейката при поражение срещу Интер. В крайна сметка българинът записа девет участия до края на сезона. От началото на новата кампания той игра в три мача.

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