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Естония прехвърля войници и купува оръжия да се брани от Русия. Украйна готви план как да спечели войната

05 октомври 2026, 14:00 часа 1188 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Естония прехвърля войници и купува оръжия да се брани от Русия. Украйна готви план как да спечели войната

Естония започва да прилага "стратегия за активна отбрана" с цел да спре потенциална руска инвазия в страната още в самото начало. Затова Талин ще предислоцира за постоянно войници по-близо до границата с Русия - Първа пехотна бригада на естонската армия се премества от Тапа в Йихви, на около 50 км от границата - и ще изгражда нови бази там. Отделно, прибалтийската държава закупува американски и южнокорейски оръжия с голям обсег, способни да поразяват цели до 300 километра, пише Financial Times. 

В граничния град Нарва, където руската диаспора е най-силна, Естония започва да изгражда нова военна база за 200 военни. В случай на криза съоръжението ще може да побере още до 800 души.

По отношение на закупуването на оръжия, Великобритания може да предостави на Естония дронове-камикадзе Nyan, които се използват в Украйна, а освен това е поела ангажимент до април, 2027 година, да увеличи военния си контингент в Естония от 800 на 1200 войници. През последната година Естония подписа договори за придобиване на 9 произведени в САЩ ракетни системи за залпов огън HIMARS, както и за балистични ракети M57 с обхват до 300 километра. Страната е в процес и на придобиване на 9 южнокорейски ракетни системи за залпов огън Chunmoo, които също имат обхват от около 300 километра. А естонският бюджет за отбрана вече е 5,4% от БВП - 2,4 млрд. евро.

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Естония не очаква пълномащабна война между Русия и НАТО през следващите две години, но смята за възможен сценарий с ограничена атака срещу Естония. Русия може да се реши на подобна провокация след прекратяване на огъня или замразяване на войната в Украйна. Точно Нарва е причина за безпокойство в Естония, защото там има голяма руска диаспора и опасенията, че Кремъл може да използва това с претекст "пазим руснаците от русофобия" са сериозни. Талин смята, че превземането на града може да се превърне в изпитание за НАТО и опит за разцепване на Алианса - ОЩЕ: За да разруши НАТО: Русия напада Естония – вариантите и пречките пред Путин

Показателно е, че естонски представител казва пред Financial Times, че досега страната се е страхувала от войната в Украйна, а сега се страхува, че ще свърши - защото тогава Русия ще може да погледне в друга посока и то с несравним боен опит, който да приложи за нови начинания (най-вече войната на дронове). "Сдържането не работи - за нас, прибалтийските държави, критичен времеви период да проработи са следващите от 1 до 4 години", споделя друг естонски представител, след като от естонското военно министерство сочат, че Русия вече планира да удвои войниците си по границата с Естония. В Естония на активна военна служба има само 4200 войници, макар че резервистите са 230 000. При ситуация на война, 39 000 от тези резервисти трябва до часове да се включат в естонската армия, а още 40 000 трябва да са готови да се влеят в редиците ѝ без предварително да подписват договори.

Украйна: План-стратегия за победа

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Междувременно, "Украинская правда" публикува много подробен материал за новия главнокомандващ на украинската армия (ВСУ) генерал Михайло Драпатий. Една от най-важните точки - екипът му вече е подготвил първия по рода си военен план-стратегия каква е основната цел на Украйна във войната с Русия и как да я постигне. Планът се разглежда от Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна от няколко седмици.

Планът е стратегическата визия, от чиято липса украинските бойни командири редовно се оплакваха. Те питаха: "Как можем да продължим напред, без да разбираме крайната цел?". "Ако искаме да си върнем Мариупол например, тогава кога и какво ще направим, за да го постигнем?". Затова и искат дългосрочна стратегия, която да постави рамката на целите. Този план трябва да отговори на въпросите какво точно трябва да направи украинската армия, за да запази Украйна и в какви срокове.

Освен стратегически въпроси, той разглежда и специфични теми като подхода на армията към отбраната. Например, струва ли си изобщо да се държат войници, действащи като "очи" и "уши" на фронтовата линия, без практически никаква възможност да участват в бой?

Сравнително стабилната фронтова линия, поне засега, дава на Драпатий и екипа му време да направят тези промени. Някои неща обаче, като противодействието на руските реактивни дронове, които ежедневно тормозят големите украински градове начело с Киев, със сигурност не могат да чакат. Като се има предвид интензивността, с която руснаците в момента обстрелват градове в тила, може да се предположи, че през следващите 6 месеца до 1 година войната в небето ще изисква значително повече време, усилия и пари, отколкото Украйна е изразходвала досега. Съответно, стои въпросът ще се справи ли Драпатий, чийто военен опит е в сухопътните войски.

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Нов вид главнокомандващ

В материала на "Украинская правда" има оценки каква е основната разлика в подхода на Драпатий и на предшественика му, генерал Олександър Сирски.

"Сирски ежедневно слушаше доклади от всички и даваше конкретни инструкции за развитието на ситуацията, включително насоки за напредък. С други думи, той беше фокусиран върху надзора на изпълнението на поставените задачи. Но Драпатий не прави това - това е работа на командирите (по звена). Драпатий се фокусира върху стратегически и системни въпроси. Ако командирите разговарят с главнокомандващия, той не се интересува от стандартния доклад "какво се е случило", а от статистика, анализ на проблемите и намиране на решения – с други думи, какви условия трябва да създаде конкретен командир, за да изпълни задачите си. Това е правилното нещо", гласи коментар на украински високопоставен армейски офицер.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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