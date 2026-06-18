Кабинетът "Радев":

Евродепутатите към Русия: Няма да ни сплашите, ЕС ще се защити от дроновете ви

18 юни 2026, 15:02 часа 255 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Евродепутатите към Русия: Няма да ни сплашите, ЕС ще се защити от дроновете ви

ЕС "няма да бъде сплашен от руската кампания за дестабилизация" и е "решен да защити сигурността си", заявиха евродепутатите в резолюция, приета в четвъртък, 18 юни. Те смятат, че нахлуването на дронове и нарушенията на въздушното пространство на територията на ЕС не са изолирани инциденти, а "неразделна част от по-широката стратегия на Русия за сплашване на ЕС и неговите съюзници".

Тези враждебни действия се утежняват от "агресивна дезинформационна кампания, целяща да сплашва местното население, да всява страх, да вреди на местната икономика и да положи основите за евентуални ответни действия".

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Преднамерена заплаха за сигурността на ЕС

Русия носи пълна и недвусмислена отговорност за тези безразсъдни ескалационни атаки, които застрашават живота на хората, казват членовете на ЕП и добавят, че действията на Русия представляват "умишлена и систематична заплаха за сигурността, устойчивостта и суверенитета на ЕС и неговите държави членки".

Те подчертават съучастието на Беларус, като осъждат страната за нейните хибридни атаки срещу ЕС.

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Европарламентът заяви, че ЕС няма да бъде сплашен от кампанията на Русия и е единен в решимостта си да защитава сигурността, суверенитета и териториалната цялост на всички държави членки на ЕС, и да продължи да подкрепя Украйна. Евродепутатите изразяват пълната си солидарност с Естония, Финландия, Латвия, Литва и Румъния, чиито територии, въздушно пространство или критична инфраструктура са били обект на провокации в рамките на хибридна война от страна на Русия.

Снимка: Getty Images

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Подкрепа за Украйна и Молдова

Налице е "спешна необходимост от ускоряване на производството и доставката на приоритетно военно оборудване за Украйна", по-специално системи за противовъздушна отбрана, боеприпаси, дронове и ракети, заявяват евродепутатите.

Те подчертават също така, че при справянето с руските заплахи от дронове сътрудничеството с Молдова, наред с Украйна, е от съществено значение по отношение на оперативната ефективност, ситуационната осведоменост и обмена на информация. Поради това държавите членки трябва да увеличат финансирането за Молдова чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира, гласи призивът.

Укрепване на източния фланг на ЕС и НАТО

В резолюцията се призовава за спешно създаване на истински Европейски съюз за отбрана и се подчертава, че по-задълбочената интеграция, координация и обединяване на ресурсите са абсолютно необходими за ефективен отговор на ЕС на ескалиращите заплахи от страна на Русия.

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"Източният фланг на ЕС и НАТО трябва да бъде укрепен по цялата му дължина от Арктика до Черно море, включително по суша, море и въздух, за противодействие на дронове и метеорологични балони", казват членовете на ЕП. Те подчертават, че умишлените навлизания на Русия имат за цел не само да провокират и дестабилизират държавите членки, но и да тестват и експлоатират слабостите в способностите на НАТО за откриване и реагиране.

Резолюцията беше приета с 412 гласа „за“, 63 „против“ и 53 „въздържал се“.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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