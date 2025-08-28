Войната в Украйна:

Евродепутатка "изгря" в порносайт

В сряда италианският евродепутат от лявоцентристката Демократическа партия (ДП) Алесандра Морети и градският съветник от ДП южно от Рим Валерия Кампаня съобщиха, че базираният в Италия порносайт Phica позволява на потребителите да публикуват манипулирани снимки на тях в сексуални пози, предава италианската информационна агенция ANSA. 55-годишната Морети вече е подала наказателна жалба срещу сайта, тъй като той крал снимки и клипове от телевизионни предавания, в които е участвала в продължение на години, след което ги е променял и споделял с хиляди потребители, пише още италианската медия.

"Последва дълъг списък от неприлични коментари, които навредиха не само на емоционалното ми благополучие, но и на безопасността на много жени, изложени на тази отвратителна нова практика на публикуване на снимки без съгласие", написа Морети.

27-годишната Валерия Кампаня, съветник от ДП в Латина, написа във Facebook, че е отвратена, ядосана и разочарована, но и че не може да мълчи.

Подобен случай имаше и с Мелони

Припомняме, че през март 2024 година се появи фалшиво порно с италианския премиер Джорджа Мелони.

След случилото се Мелони търси 100 000 евро обезщетение. Тя трябва да даде показания пред съда в град Сасари в Сардиния на 2 юли. Италианските власти разследват 40-годишен мъж, за когото се смята, че е създал видеоклиповете, както и 73-годишния му баща. Според обвинението видеоклиповете са били публикувани на американски порнографски уебсайт, където са били гледани "милиони пъти" в продължение на няколко месеца. ОЩЕ: Появи се фалшиво порно с италианския премиер Джорджа Мелони

