Преди 3200 години: Археолози разгадаха мистерия с най-стария развод в света, довел до политическа криза

Преди повече от 3200 години, на източното крайбрежие на Средиземно море, разпадането на кралски брак е довело до имперска намеса, преговори между владетели и издаване на специален указ. Археолозите смятат случая за един от най-старите известни международни разводи.

Най-старият развод в света, довел до тежка политическа криза

В центъра на събитията била принцеса от Амурру, малко, но важно кралство в Леванта, която се омъжила за краля на Угарит, Амистъмру II. Угарит бил един от най-богатите търговски центрове от късната бронзова епоха, така че бракът имал не само лично, но и дипломатическо значение, пише Arkeonews.

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Разводът е известен от клинописни плочки, открити в древен Угарит в днешна Сирия. Един от основните документи е указ, издаден от хетския цар Тудалия IV. В него се посочва, че Амистхамру II обвинява жена си в неправомерно поведение и разтрогава брака.

Името на жената почти не се споменава в основната част на текстовете. Тя се появява като „дъщеря на цар Бентешина“, „съпруга на царя на Угарит“, „майка на наследника“ и „сестра на цар Амурру“.

Историците смятат този случай за един от най-старите известни международни разводи. Указът позволил на принцесата да вземе имуществото, което била донесла от Амурру, но я лишил от част от статута и имуществото, които била придобила в Угарит. Особено внимание било обърнато на сина ѝ Утри-Шаруми, наследникът на трона. Ако изберел да отиде с майка си в Амурру, щел да загуби правото си да наследи трона на баща си.

Принцесата принадлежала към изключително влиятелна династична фамилия. Баща ѝ Бентешин управлявал Амур, държава, разположена между интересите на Египет, Митани и Хетската империя. Майка ѝ вероятно произхождала от хетското кралско семейство, така че жената съчетавала престижа на няколко управляващи рода едновременно.

Това е причината за тежките последствия от този развод. Амистрамру II прекратил съюза си не с обикновена съпруга, а с жена, която свързвала Угарит, Амур и хетската държава. По това време кралските бракове били инструмент на дипломацията: те укрепвали съюзите, осигурявали мир и обвързвали васалните владетели с империята.

Хетската империя не можела да остане настрана. Както Угарит, така и Амурру били в сферата на нейното влияние. Конфликтът между тях заплашвал стабилността на целия регион, затова съдът в Хатуса се намесил и уредил развода по законен начин.

Указът позволил на принцесата да вземе имуществото на Амуру, но я лишил от част от статута и имуществото, придобити в Угарит.

Историята не е приключила с първия едикт. По-късни текстове показват, че принцесата се е завърнала в Амурру, но по-късно Аммистамру е поискал екстрадицията ѝ. Брат ѝ, крал Шаушга-мува, първоначално се е съпротивлявал, което е довело до по-нататъшни преговори и решения.

Тонът на тези документи става по-суров. Жената все по-често е изобразявана не като посредник между кралските домове, а като проблем и заплаха. Изследователите предполагат, че в крайна сметка тя е била върната на Аммистамру, след което е била убита, въпреки че точните обстоятелства остават предмет на дебат.

Историята на Аммистамру II и принцесата на Амурру предлага рядък поглед към света на древната дипломация, където личните взаимоотношения между владетелите са определяли стабилността на цели кралства. Тя показва, че политическите съюзи, основани на брак, са били едновременно силни и изключително крехки.

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