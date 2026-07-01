Археолози откриха нови улики за местоположението на Ковчега на Завета

Археолози, работещи в древен Шило на Западния бряг, обявиха нови открития, които биха могли да хвърлят светлина върху историята на Ковчега на Завета. Изследователите смятат, че монументалната структура, която са открили, може някога да е била мястото на библейската Скиния, светилището, където Ковчегът на Завета е бил съхраняван повече от 300 години, според Писанието. Това съобщава „ Дейли Мейл“.

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Разкопките се провеждат от екип от Асоциацията за библейски изследвания (ABR) в библейския Шило, древен град, който според Библията е бил религиозният център на Израел след завладяването на Обетованата земя. Именно тук, както се казва в Светото писание, е била издигната Скинията, в която се е намирал Ковчегът на Завета – позлатен сандък, който според библейската традиция е съдържал каменните плочи, съдържащи Десетте Божи заповеди.

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По време на новия сезон на разкопки археолозите откриха допълнителни стени на монументалната структура, включително южната ѝ стена. Според д-р Скот Стриплинг, директор на разкопките в Тел Шило, това откритие е един от най-важните резултати на сезона, тъй като позволява на изследователите по-точно да определят размера на сградата и по-добре да разберат евентуалното ѝ предназначение.

Експертите казват, че структурата е ориентирана изток-запад и има пропорции, подобни на описаните за библейската Скиния. Миналата година екипът съобщи за откриването на тази голяма сграда, а новите открития, според археолозите, не доказват окончателно, че това е Скинията, но засилват хипотезата.

В допълнение към архитектурните останки, изследователите са открили предмети, свързани с богослужението. Сред тях са олтарни рогове, керамични гранати и черупки от мурекс. Археолозите отбелязват, че черупките са били използвани за направата на синя боя, която се свързва с облеклото на жреците в библейските текстове.

Новите открития допълват предишни изследвания в Шило, при които преди това са открити над 100 000 животински кости – предимно овце, кози и говеда. Много от тях са от дясната страна на труповете, което според изследователите отговаря на описанието на жреческите приношения, дадено в книгата Левит.

Тази година експедицията откри и допълнителни стени от северната укрепителна система на Шило. Според археолозите комплексът е бил построен като порта с извита ос и се е състоял от няколко помещения. Изследователите смятат, че това откритие помага за по-доброто разбиране на отбранителната система и разположението на древния град и може да съответства и на портния комплекс, споменат в библейската история за смъртта на първосвещеника Илий.

Успоредно с това, в друга част на обекта бяха открити три големи ханаански съда за съхранение на храна, датиращи отпреди появата на израилтянски селища. Вътре археолозите откриха овъглени останки от маслини, пшеница и леща. Те планират да ги изследват с помощта на радиовъглероден анализ, за ​​да датират по-точно слоя, в който са открити.

Същевременно археолозите подчертават, че самият Ковчег на Завета не е бил открит по време на разкопките. Изследователите също така не твърдят, че монументалната структура е окончателно идентифицирана като библейската Скиния. Според тях последният сезон на разкопки само е предоставил нови доказателства, които са в съответствие с библейското описание на Шило и могат да помогнат за по-доброто разбиране на историята на това място.

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