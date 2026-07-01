"Трудности с аналитичното и логическото мислене": МОН обясни слабите резултати от НВО, възропта срещу частните уроци

След излизането на резултатите от националните външни оценявания от Министерството на образованието и науката направиха анализ, в който посочиха основните трудности пред българските ученици.

МОН призна за по-слабите резултати на НВО след 7 и 10 клас. По думите на просветния министър при тези изпити се наблюдава "лек спад" в резултатите. От анализа на министерството за проведените в трите степени външни оценявания обаче се посочва, че в същото време резултатите на четвъртокласниците на двете националните външни оценявания са високи.

Проблем с математиката

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Подчертано по-слаби са резултатите по математика. Средният резултат от оценяването по математика за 7 клас е 38,45 точки. При десетокласниците положението по математика е още по-лошо - 30,34 точки. 100 точки е максималният брой, който учениците могат да получат на оценяването.

От МОН обясняват резултатите при седмокласниците с променения формат на изпита – по-голям брой задачи с кратък свободен отговор, без възможност за избор или налучкване.

Резултатите при десетокласниците пък са заради въведения интегрален тест. Там учениците се затрудняват при задачи, които предполагат логическо разсъждение, при комбинаторика и теория на вероятностите.

Проблем и с мисленето

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По БЕЛ затрудненията на учениците са други - основно с логическото и аналитичното мислене.

55 и 45 точки е средният резултат от оценяването по български език и литература за седмокласници и за десетокласници, предаде БНР.

От министерството коментират, че е необходима повече работа за практическото приложение на езиковите знания, литературната интерпретация и продуктивните речеви умения.

Затруднения има при аналитичното мислене, формулирането на теза и аргументацията ѝ.

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Още преди да бъде публикуван анализът, министърът на образованието Георги Вълчев каза, че има индикации за проблем. "Системата ни е спряла на едно ниво, трябва да намерим верните решения в следващите години", посочи просветният министър.

Той отправи критика и за това, че допълнителната подготовка е станала неразривна част от образованието, директно критикувайки практиката с частните уроци. "Системата обрасна и с толкова нерегламентирани плащания, частни уроци, допълнителни занимания и така нататък", заяви той.

Средно 76 точки по български и 62 точки от препитванията по математика са получили четвъртокласниците.