Фон дер Лайен с остър коментар след инцидента с руския дрон в Румъния

Русия преминала още една граница. Това каза председатят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, след като руски дрон удари гъсто населен район в Румъния и рани цивилни граждани по време на нощна атака срещу съседна Украйна. "Изразяваме пълна солидарност с Румъния и нейния народ“, заяви Фон дер Лайен в публикация в "X".

"Докато продължаваме да укрепваме нашата сигурност и възпиращ ефект, особено по източната ни граница, ще продължаваме да увеличаваме натиска върху Русия", каза тя.

Френският министър по европейските въпроси Бенжамен Хадад заяви, че инцидентът с руски дрон в Румъния показва, че Русия представлява заплаха за европейската сигурност. "Русия не само атакува Украйна, но и заплашва европейската архитектура на сигурността. Руски дрон се разби отново в Румъния снощи“, заяви той.

"Бих искал също да отбележа, че имаме френски войски, разположени в Румъния като част от операциите на НАТО за презастраховане, конкретно за да демонстрираме нашата подкрепа за суверенитета на нашите партньори в Европа“, добави той.

Припомняме, че дрон се разби на покрива на 10-етажна жилищна сграда в югоизточния румънски град Галац по време на руска нощна атака срещу съседна Украйна.