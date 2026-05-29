Спорт:

Фон дер Лайен с остър коментар след инцидента с руския дрон в Румъния

29 май 2026, 10:12 часа 386 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Фон дер Лайен с остър коментар след инцидента с руския дрон в Румъния

Русия преминала още една граница. Това каза председатят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, след като руски дрон удари гъсто населен район в Румъния и рани цивилни граждани по време на нощна атака срещу съседна Украйна. "Изразяваме пълна солидарност с Румъния и нейния народ“, заяви Фон дер Лайен в публикация в "X".

ОЩЕ: Руски дрон удари жилищна сграда в Румъния, има пострадали (ВИДЕА)

"Докато продължаваме да укрепваме нашата сигурност и възпиращ ефект, особено по източната ни граница, ще продължаваме да увеличаваме натиска върху Русия", каза тя.

Френският министър по европейските въпроси Бенжамен Хадад заяви, че инцидентът с руски дрон в Румъния показва, че Русия представлява заплаха за европейската сигурност. "Русия не само атакува Украйна, но и заплашва европейската архитектура на сигурността. Руски дрон се разби отново в Румъния снощи“, заяви той.

ОЩЕ: САЩ се захванаха с "Орешник": Американски конгресмен каза каква е ползата

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Бих искал също да отбележа, че имаме френски войски, разположени в Румъния като част от операциите на НАТО за презастраховане, конкретно за да демонстрираме нашата подкрепа за суверенитета на нашите партньори в Европа“, добави той.

Припомняме, че дрон се разби на покрива на 10-етажна жилищна сграда в югоизточния румънски град Галац по време на руска нощна атака срещу съседна Украйна.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Урсула фон дер Лайен война Украйна руски дронове Румъния
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес