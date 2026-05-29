Руски дрон удари жилищна сграда в Румъния, има пострадали (ВИДЕА)

29 май 2026, 6:20 часа
Снимка: Telegram/helloastrabot
Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и се е разбил на покрива на жилищен блок в югоизточния град Галац, което е предизвикало пожар. Това съобщи тази сутрин в изявление румънското министерство на националната отбрана, цитирано от Ройтерс.

Малко преди това местната радиостанция "Pro Lider FM" в румънския град Галац съобщи във Facebook, че дрон е ударил жилищна сграда в града, разположен близо до границата с Украйна. Според румънската радиостанция сградата, където е паднал дронът, е претърпяла сериозни щети, а двама души са получили леки наранявания.

Румънският главен инспекторат за извънредните ситуации официално потвърди, че двама жители са ранени след удар с дрон. Десетки жители са евакуирани.

Дрон без експлозивен заряд е бил открит в околностите на селището Басешти в окръг Марамуреш в северозападната част на Румъния, съобщи късно снощи румънската телевизия "ТВР", позовавайки се на местните власти. Районът е обезопасен, информира телевизията.

Властите разследват произхода на дрона, който според телевизионния репортаж има размах на крилете около 3 метра, както и обстоятелствата, при които е попаднал в района.

Преди падането на дрона е имало руска атака срещу Измаил, Галац.

Междувременно местните власти в Южна Украйна съобщиха, че пристанището на град Измаил, който се намира в Одеска област, е било атакувано от няколко дрона в ранните часове тази сутрин.

Виолета Иванова
