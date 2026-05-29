Руски дрон удари жилищна сграда в Румъния, има пострадали (ВИДЕА)

Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и се е разбил на покрива на жилищен блок в югоизточния град Галац, което е предизвикало пожар. Това съобщи тази сутрин в изявление румънското министерство на националната отбрана, цитирано от Ройтерс.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) May 29, 2026
A Russian suicide drone has struck an apartment building in Galați, Romania.
Several Romanian civilians are wounded, with some reportedly being in serious condition.
Romania is a NATO member state 🇷🇴 pic.twitter.com/8UCJxHDekT
Малко преди това местната радиостанция "Pro Lider FM" в румънския град Галац съобщи във Facebook, че дрон е ударил жилищна сграда в града, разположен близо до границата с Украйна. Според румънската радиостанция сградата, където е паднал дронът, е претърпяла сериозни щети, а двама души са получили леки наранявания.
‼️🇷🇺🇷🇴🇪🇺 Russia strikes NATO member Romania— War Radar (@War_Radar2) May 29, 2026
Russian Kamikaze drone hit a residential high rise in Galați, Romania, wounding civilians and sparking a major fire.
Romanian fighter jets were scrambled immediately after the incident.
Romania is a NATO member state, fueling fears… pic.twitter.com/clUWZEZeP8
Румънският главен инспекторат за извънредните ситуации официално потвърди, че двама жители са ранени след удар с дрон. Десетки жители са евакуирани.
Дрон без експлозивен заряд е бил открит в околностите на селището Басешти в окръг Марамуреш в северозападната част на Румъния, съобщи късно снощи румънската телевизия "ТВР", позовавайки се на местните власти. Районът е обезопасен, информира телевизията.
Властите разследват произхода на дрона, който според телевизионния репортаж има размах на крилете около 3 метра, както и обстоятелствата, при които е попаднал в района.
Преди падането на дрона е имало руска атака срещу Измаил, Галац.
Междувременно местните власти в Южна Украйна съобщиха, че пристанището на град Измаил, който се намира в Одеска област, е било атакувано от няколко дрона в ранните часове тази сутрин.
‼️🇷🇺🇷🇴🇪🇺 Russia strikes NATO member Romania— War Radar (@War_Radar2) May 29, 2026
Russian Kamikaze drone hit a residential high rise in Galați, Romania, wounding civilians and sparking a major fire.
Romanian fighter jets were scrambled immediately after the incident.
Romania is a NATO member state, fueling fears… pic.twitter.com/clUWZEZeP8