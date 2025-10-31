Франция реши: Няма секс, ако няма "да" - има изнасилване

Всеки сексуален акт, който е извършен без изрично съгласие на всички страни в него, ще се счита за изнасилване. Това вече е закон във Франция - френският парламент одобри нормативен акт, който въвежда ново определение за сексуално насилие. Отсега нататък всеки сексуален акт без изрично съгласие ще се третира като престъпление, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Какво значи това? Съгласието трябва да бъде свободно, информирано и дадено предварително. Мълчанието или липсата на съпротива няма да се считат за съгласие. Досега в случаи, за които има данни, че е упражнено сексуално насилие/изнасилване, френската прокуратура трябваше да докаже насилие, заплахи или принуда, за да се квалифицира дадено действие като изнасилване.

Реформата е резултат от нашумелия случай на Жизел Пелико, за чийто съпруг излязоха много данни, че я е упоявал в продължение на години и е позволявал на непознати да я изнасилват - Още: По заповед на съпруга: 200 изнасилвания от десетки мъже. Франция е разтърсена от чудовищно секс престъпление

Подобни закони "само "да" означава "да" вече съществуват в Дания, Гърция, Швеция и Испания, докато Германия следва по-мек подход - "не" означава "не".

Още: Британски съд даде 174 години затвор за група пакистански изнасилвачи