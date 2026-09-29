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Фискалният съвет подкрепи прогнозата за икономиката на България за 2026-2029 г., но не изцяло

29 септември 2026, 13:03 часа 643 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Фискалният съвет подкрепи прогнозата за икономиката на България за 2026-2029 г., но не изцяло

Фискалният съвет (ФС), който беше създаден като независим консултативен орган, одобри Есенната прогноза на Министерството на финансите (МФ) като основа за подготовката на бюджета за 2027 г. и Проектобюджетния план. Според съвета макроикономическият сценарий за периода 2027–2029 г. е реалистичен и попада в допустимия диапазон, но част от допусканията и прогнозата за 2026 г. са оптимистични или недостатъчно обосновани.

Разминаванията

Според МФ, реалният растеж на БВП е 3% през 2026 г., 2,5% през 2027 г. и по 2,4% през 2028–2029 г. ФС обаче приема 2,8% за 2026 г. и 2,5% за 2027 г., но очаква сериозно забавяне до 1,5% през 2028 г. поради циклично охлаждане във външната среда. Прогнозата на МФ за 3% през 2026 г. е в горния край на оценките (реалистичен диапазон 2,5–2,8%) и за да се сбъдне, трябва да има ускорение на тримесечния растеж през второто полугодие, което към септември не се потвърждава в секторите на индустриалното производство, търговията на дребно и заетостта.

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Средногодишната инфлация (ХИПЦ) според МФ е 4,8% през 2026 г. и 4% през 2027 г. ФС приема като реалистична тази прогноза за 2026 г. и по-скоро предпазлива за 2027 г. - т.е. очаква повече. Безработицата се задържа около 3,4%, което е приемливо. Номиналният БВП е вътрешно съгласуван (около 130,5 млрд. евро през 2026 г. и 141,3 млрд. евро през 2027 г.), но рязкото понижение на дефлатора след 2026 г. не е обяснено.

Що се отнася до влиянието на външни фактори, ФС посочва, че базата за развитие на прогнозите на МФ е оставяла в две направления. Първо, цената на европейския сорт петрол "Брент" е заложена на 90,9 долара през 2026 г. и 80,5 долара през 2027 г., докато заради липсата на развитие на мирните преговори между САЩ и Иран вдигна спот нивото на 101,6 долара и не се знае докъде ще стигнат нещата. EURIBOR е 2,3–2,5%, което е под траекторията на ЕЦБ (около 3% за 2027–2028 г.) след повишението с 25 базисни пункта на 10 септември 2026 г. Дефицитът по текущата сметка се прогнозира на 6,4% от БВП през 2026 г. и остава над 5% в средносрочен план – реалистично, но с риск към по-голям дисбаланс.

Основните рискове са по-високи енергийни цени и лихви, фискална консолидация по процедурата при прекомерен дефицит, край на Плана за възстановяване и устойчивост (усвояване около 70% към 31 август 2026 г.), евентуално охлаждане на кредитния и жилищния пазар. Затова ФС препоръчва:

  • да се обоснове или леко да се понижи икономическият растеж за 2026 г.
  • да се актуализират стойностите на петрола и EURIBOR или да влязат в анализ на чувствителността
  • алтернативният сценарий да бъде пълен и количествен
  • да се посочат допусканията за фискалната политика

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По отношение на бюджетното планиране за 2027 г. Фискалният съвет препоръчва прилагането на предпазлив подход при прогнозирането на приходите и осигуряването на достатъчен буфер за реакция при реализиране на неблагоприятен макроикономически сценарий.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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