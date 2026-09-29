Има желания, които могат да изчезнат, докато чакаме да се създадат необходимите условия за тяхното осъществяване. Имануел Кант намира особено прост начин да обясни това противоречие, въпреки че посвещава кариерата си на някои от най-сложните проблеми във философията.

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"Когато имах нужда от съпруга, не можех да я издържам, а когато можех да я издържам, вече нямах нужда от нея". Фразата, приписвана на германския мислител, говори за собственото му ергенство, но също така и за изтичането на времето и за това как приоритетите на човек могат да се променят.

Кант невинаги усеща стабилността, която постиа по-късно

Тази фраза може да създаде впечатлението, че Кант винаги е отхвърлял брака. Биографията му обаче разкрива по-сложна история. Философът има романтични връзки и в определени моменти дори обмисля възможността да се ожени.

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Но има един практически проблем: парите. През първите години от кариерата си той не разполага с финансовата сигурност, която счита за необходима, за да издържа семейство. Бракът е отложен, докато се е опитва да укрепи професионалната си позиция.

Преди да се превърне в една от великите фигури на западната философия, Имануел Кант прекарва години в размишления върху разума, морала и големите човешки решения. Финансовата сигурност не идва веднага, а бракът тогава предполага поемането на отговорности, за които философът не е сигурен, че ще може да се справи.

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Това помага да се обясни защо възможността да създаде семейство продължава да се отлага. Когато най-накрая достига по-стабилна професионална позиция, той вече не е същият човек, който е обмислял тази възможност години по-рано. Решение, което в крайна сметка се оказва окончателно – Кант никога не прави тази крачка. Той остава несемеен и постепенно организира живота си около рутина, в която ученето, лекциите, вечерите с познати и прочутите му разходки заемат определено място.

Историята му в крайна сметка придава на тази фраза друго измерение. Не става въпрос само за липса на пари: когато финансовата пречка изчезва, голяма част от желанието, което някога може би го е подтиквало към брак, вече го няма, пише "Marca".