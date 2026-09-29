Къде пътуваха българите през август? Топ дестинациите според данните на НСИ

През август тази година българските граждани са осъществили над 1,1 милиона пътувания в чужбина, което представлява ръст от 3,5% в сравнение със същия месец на предходната година. По данни на Националния статистически институт се отчита увеличение на пътуванията във всички категории, като най-предпочитани дестинации остават южните ни съседи.

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Лидер в класацията е Гърция с над 321 000 посещения, следвана плътно от Турция с близо 289 000. Сред топ дестинациите се нареждат още Румъния, Сърбия, Германия, Италия, Франция, Австрия, Северна Македония и Испания. Основният мотив за пътуванията зад граница остава почивката и екскурзията, които заемат над половината от общия дял, следвани от други лични пътувания и служебните командировки.

Кой посети България?

В същото време страната ни е посрещнала над 2,2 милиона чужди граждани през август, което е лек спад от 2,1% спрямо предходната година. Намаление се наблюдава при служебните и туристическите визити, докато транзитните преминавания през страната остават изключително високи и заемат близо 38% от всички посещения.

Близо 59% от чуждестранните гости идват от държави членки на Европейския съюз, като най-многобройни са румънците. Сред останалите европейски държави най-голям брой посетители са регистрирани от Турция. В топ десет на държавите с най-много граждани, посетили България, влизат още Германия, Украйна, Полша, Сърбия, Гърция, Чехия, Нидерландия и Франция, като водещата цел за тяхното идване у нас традиционно е лятната почивка и туризмът.