Дългосрочно безработните в Русия се увеличават доста при официално ниска безработица

Делът на безработните в Русия, които търсят работа от година или повече, се е увеличил с почти 50%. През юли 2026 г. той достига 13,3%, в сравнение с 9,7% година по-рано. По този начин броят на хората, жертва на дългосрочна безработица, е нараснал до приблизително 226 000, според данни на Росстат, цитирани от "Известия".

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Увеличението на дългосрочната безработица се наблюдава на фона на постоянен недостиг на работна ръка. Недостигът на работна ръка обаче се наблюдава предимно в производството, строителството и работническите професии. Конкуренцията за много офис позиции, от друга страна, се засилва. Секретарите, администраторите и мениджърите по продажбите, по-специално, срещат по-големи трудности при намирането на работа.

Младите хора, тези, които наближават пенсионна възраст или са пенсионери, жените с малки деца, хората с увреждания и тези, които са били без работа дълго време след отпуск по майчинство, обикновено се нуждаят от повече време, за да си намерят работа.

Средният период на търсене на работа през юли е бил 5,1 месеца. Жените са прекарвали средно 5,6 месеца, а мъжете 4,4 месеца, за да си намерят работа. Официалният процент на безработица остава нисък - 2,3% през юли, 2026 година.

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