Въпреки, че КС ги спря: Властта отново внася промените за намаления трудов стаж и отпуск за работещите на 4 часа

Въпреки че Конституционният съд обяви за противоконституционни промените в Кодекса на труда, с които "Прогресивна България" намали признатия трудов стаж и годишен отпуск на работещите на непълно време, сега партията ги внася повторно.

КС се произнесе срещу начина, по който поправката е прокарана - през бюджета за 2026 г., и съответно, не постанови обща забрана за подобна промяна. Така решението на КС отмени конкретните текстове, но не изключи управляващите да внесат същата мярка отново с отделен законопроект. Сега те правят именно това.

Внесеният Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда е от 10 ноември и според него трудовият стаж и платеният отпуск ще се трупат точно толкова, колкото часове реално работите. Спира досегашната практика работата на половин ден (4 часа) да се брои за цял работен ден стаж.

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Ако законопроектът бъде приет, новите правила ще влязат в сила от 1 януари 2027 г. и ще засегнат пряко около 280 000 души, които работят на договори с непълно работно време. Влизането в сила от януари ще даде възможност от началото на следващата година трудовия стаж да се изчислява по новите правила.

В момента стажът се смята в дни, месеци и години. С новата промяна стажът ще се отчита и в часове (както осигурителния стаж за пенсия).

За 1 месец трудов стажо понастоящем законът изисква 21 работни дни, което според управляващите създава объркване при месеци с 19 или 22 работни дни. Новият закон обаче ще признава месецът, в който са изработени всички работни дни за него. При непълен месец дните се делят на 21.

Така хората на 4 часа често вместо да получават пълните 20 работни дни отпуск както досега, ще получават 10 дни, защото отпускът ще е строго пропорционален на часовете.

Източник: БГНЕС

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"Условия за равнопоставеност"

Според вносителите в мотивите към решението на КС не се оспорват аргументите на Министерския съвет за предложената промяна - да се въведе принципът на пропорционалност при изчисляване на трудовия стаж, т.е. трудовият стаж да се изчислява пропорционално на продължителността на отработеното време, което от своя страна ще позволи да се приложи друг основен принцип в трудовото законодателство - трудови права да се ползват според изработеното.

"Трудовият стаж е юридически факт, който отразява времето, през което работникът или служителят е работил в рамките на трудовото правоотношение Нормите относно изчисляването на трудовия стаж, следва да отговарят на основния белег на юридическия факт - да има обективен характер, т.е. да е реално съществуващо събитие (действие или състояние в действителността). Допълнението на чл. 355, ал. 1 от КТ, според което трудовият стаж се изчислява и в часове, постига реално отчитане на обективната действителност, т.е. обвързва се периода от време на работа с признаването на трудовия стаж като юридически факт", гласят мотивите към промените.

С промяната на чл. 355, ал. 2 от КТ се отменя правилото, според което за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното работно време за деня. С промяната се предвижда за 1 ден трудов стаж да се признава времето, през което работникът или служителят е изработил пълното законоустановено за него работно време за деня. Когато работникът или служителят работи при непълно работно време, трудовият стаж ще изчислява пропорционално на законоустановеното му работно време.

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Според вносителите срез промяната в чл. 355, ал. 2 от КТ се осигуряват условия за равнопоставеност между всички работещи, като се установява еднакъв подход при изчисляване на трудовия стаж.

"Промяната е необходима, тъй като действащата разпоредба е предпоставка за неравнопоставеност, от една страна между работещите на непълно работно време, а от друга - между работещите на непълно и пълно работно време. Това е така, защото тези, които работят по-малко от половината работно време натрупват трудов стаж пропорционално на отработеното време, а тези които работят на 4 часа им се признава пълен размер на трудовия стаж. Например, на работник или служител, който работи 4 часа дневно мусе призна трудов стаж като на работещия в наса Същевременно работник или служител. който работи 2 часа дневно, трябва да работи 4 дни, за да му се признае 1 ден трудов стаж. По този начин, освен че не се отчита обективно положения труд на всички работещи, се нарушава и принципът за равно третиране при ползването на трудови права, които зависят от трудовия стаж", пише още в мотивите.

Източник: Getty Images

С промяната на чл. 355, ал. 3 от КТ се установява правилото за определяне на един месец трудов стаж – това е месецът, в който са отработени всички работни дни. Действащата разпоредба изисква да са отработени 21 работни дни в месеца, за да се зачете за 1 месец трудов стаж. Това, според ПБ, създава затруднения в практиката предвид различния брой работни дни в отделните месеци, и е предпоставка за грешки и трудови спорове при преценка на трудовите права.

"С оглед гарантиране на правна сигурност и точно изчисляване на трудовия стаж, когато през отделни месеци са изработени по-малко от работните дни за месеца се предлага специално правило, според което трудовият стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на изработените дни през тези месеци се раздели на 21. По този начин изрично се урежда начинът за изчисляване на трудовия стаж, когато работниците и служителите не работят на пълно работно време или не са отработили определени дни без уважителни причини", мотивират се вносителите.

"Освен установяване на справедлив начин за изчисляване на трудовия стаж – пропорционално на отработеното време, законопроектът има за цел да подпомогне изсветляването на икономиката и справянето с недекларирания труд. Безспорно е, че изсветляването на икономиката води до повишаване на събираемостта на осигурителни вноски и данъци. С предложените промени се осигурява и прилагане на еднакъв подход при изчисляване на трудовия и осигурителния стаж, което води до намаляване на административната тежест за работодателите и сигурност по отношение на ползването на трудови и осигурителни права", твърдят още от ПБ.

Според тях промяната в чл. 355 от КТ не е свързана с ограничаване на правото на труд или с отнемане на трудови права, а единствено с установяване на ясни и обективно обусловени правила при изчисляване на трудовия стаж и ползване на трудови права в съответствие с основния принцип pro rata temporis (пропорционално на времето).

"В тази връзка се предлага и промяна в разпоредбата на чл. 155 от КТ, според която минималният размер от 20 работни дни на платения годишен отпуск е за пълно законоустановено работно време, а при работа на непълно работно време се прилага принципът на пропорционалност. По този начин се установява единен подход при определяне на размера на платения годишен отпуск, който в момента се осигурява чрез даване на указания и се извежда по тълкувателен път. Това е предпоставка за правна сигурност и трудови спорове, тъй като принципът на пропорционалност (според изработеното) на практика в момента се прилага единствено за работещите на непълно работно време до 4 часа на ден", пишат ПБ.

Промяната ще има отношение към работещите на непълно работно време. По данни от регистъра на заетостта около 280 000 работници и служители имат сключени трудови договори за непълно работно време с продължителност половината и над половината от законоустановената. Това представлява над 10% от всички лица с трудови договори.

Новите правила за определяне на трудовия стаж няма да се отразят на работещите на непълно работно време с продължителност по-малко от половината от законоустановената. Те са над 100 000 и спрямо тях и към момента трудовият стаж се изчислява пропорционално.

"В тази връзка предложената промяна ще осигури еднакво третиране и справедливост както по отношение на работещите на непълно работно време, независимо от конкретната продължителност на работното им време, така и спрямо работещите на пълно работно време, които са над 1 800 000 лица, доколкото ще се осигури реално отчитане на приноса им към трудовия процес", пише още в мотивите.