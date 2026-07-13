Днес можем да кажем, че Путин има втората най-силна армия в Украйна

Думите са на полския външен министър Радослав Сикорски, който даде интервю за италианската медия Il Messaggero. Пълният цитат е следният: "Мислехме, че Путин има втората най-силна армия в света. Днес можем да кажем, че той има втората най-силна армия... в Украйна".

Сикорски коментира и, че Полша от 500 години внимава за сигурността си, когато става въпрос за Русия и че приема всяка руска заплаха насериозно. Той обаче смята, че сега Путин няма силата да атакува Полша, може обаче да направи провокация. 13 години той опитва да превземе Донбас и не успява, уточни Сикорски какво е положението.

Без ядрени оръжия не си част от клуба, който другите се страхуват да атакуват