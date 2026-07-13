Кабинетът "Радев":

Внукът на монахинята, която не се боеше от нищо: Как един самоковец създаде българската журналистика

13 юли 2026, 19:25 часа 725 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Европейската комисия в България / European Commission in Bulgaria
Внукът на монахинята, която не се боеше от нищо: Как един самоковец създаде българската журналистика

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е първият български журналист Константин Фотинов - издателят на първото българско списание "Любословие". Той остава в историята като един от създателите на съвременния български език, учител, съставител на учебници, просветител-енциклопедист, преводач на Библията.

Биографични данни

Константин Фотинов е роден в Самоков. Точната дата на неговото раждане не е известна. Според някои исторически източници той е роден през 1790 година, според други през 1785 г. Малкият Константин учи в килийното училище в Самоков при знаменитата си баба Фота Йовчева,  а след това в общинското училище в Самоков.

Рано овдовялата баба Фота е изпратена от своя баща да учи в Киевската лавра. Там получава високо образование и се завръща в родината с монашеското име Теоктиста. Тя е основателка на женския метох в Самоков. Исторически източници я описват като смела жена, която не се страхувала нито от пашата, нито от гръцкия владика. Тя проповядвала българската вяра заедно с Паисий Хилендарски.

Още: Тайната остава и до днес: Съперникът по талант на Яворов се простреля заради мистериозна жена

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

След завършването на училището в Самоков, Константин учи в гръцката гимназия в Пловдив. След това историческите източници твърдят, че той вероятно е учил в Кидония. След като завършва образованието си там, той се връща в Самоков, за да продаде част от семейните си имоти и да се захване с търговия. Константин остава кратко в града и разочарован от действителността там, се установява в Смирна (днес Измир, Турция). Първоначално се занимава с търговия. През 1828 г. става учител по гръцки език във френското консулство там и основава частно смесено елино-българско училище, в което за пръв път е въведен взаимоучителният метод. В училищната програма е заложено обучение по български, гръцки и френски език.

Първото българско списание

Константин Фотинов остава в историята като първият български журналист, издател и редактор на първото българско списание "Любословие". Именно в Смирна той си дава сметка колко назад е българският народ в просветителското дело. Там Фотинов се сблъсква с реалността и решава да поправи тази грешка - гърци, арменци, евреи имат свои вестници и списания, а единствено българите нямат.

Още: Трагедията, която свали министър: Как една грозна клевета прати български поет под колелата на влака

С помощта на гръка Дамиани, който има печатница с български букви, Фотинов започва да печата първото българско списание. Неговият пробен брой е отпечатан през 1842 г. В богато илюстрованото списание, което е с енциклопедичен характер, се публикуват статии по история, география, морал, медицина, религия, естествознание, търговия и др. То изиграва важна роля за развитието на българското образование по онова време.

В печатницата на своя приятел Фотинов започва да издава и "Землеописание" през 1843 г. Просветителят обикаля из България, за да се подготви за "Любословие", което започва да излиза редовно от 1844 г. Финансира го търговецът Рали Мавриди и от него са отпечатани общо 24 броя. Макар че "Любословие" не просъществува дълго, то успява да пробуди българското национално самосъзнание и самочувствие, което е основната му мисия.

През 1846 г. "Любословие" спира поради финансови причини. След това Фотинов започва да се занимава с търговия на книги и подновява преподавателската си дейност. Издава няколко учебни помагала - "Гръцка граматика", "Болгарский разговорник" и др., както и превежда от гръцки "Общое землеописание".

Просветилят се включва и в проекта за пълен превод на Библията на новобългарски. Той планира да започне нов "Лист Любословньй, повестни и торжищньй" и дори публикува покана в "Цариградски вестник". Но не успява да реализира тази идея. Покосен от туберкулоза, той умира в Цариград на 29 ноември 1858 г.

Още: Умря "бездомен и необичан": Трагедията на поета, когото властта превърна в свой символ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
българи Невъзпятите герои Константин Фотинов
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
Още от Лица
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес