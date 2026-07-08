Бившият главен архитект на София: С решението за "Връбница" наказват гражданите, а не нарушенията

Отнемането на част от правомощията на кмета на район "Връбница" и главния архитект на района няма да реши проблемите със строителния контрол, а ще доведе до забавяне на административното обслужване за гражданите. Това мнение изрази бившият главен архитект на София арх. Богдана Панайотова в своя позиция по повод издадените заповеди за промяна на компетенциите в района.

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Според нея решението представлява по-скоро опит за прехвърляне на политическата отговорност и отклоняване на вниманието от същинските проблеми в строителния контрол. "Резултатът от това решение ще бъде пълно блокиране на административното обслужване за гражданите на район "Връбница", посочва Панайотова.

Тя уточнява, че става дума не само за големи строителни проекти, а за стотици по-малки процедури, които пряко засягат хората – разрешения за строеж на къщи, малки жилищни сгради, промени в устройствени планове и други административни услуги.

По думите ѝ, ако причината за промяната е „несправяне с контрола по строителството“, трябва ясно да бъдат посочени конкретните нарушения и да бъде направен правен анализ на ситуацията. "От публичните изявления се разбира, че строежът има разрешение за строеж и че проблемът е възникнал на следващ етап. Това са две различни неща и изискват различен правен анализ", коментира архитектът.

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Тя обръща внимание, че контролните функции на районните администрации произтичат пряко от Закона за устройство на територията, а не от предоставени от кмета на Столична община права. Според нея служителите, които осъществяват контрол по строителството, продължават да имат задължения да извършват проверки, да установяват нарушения, да съставят констативни актове и да предприемат действия при незаконно строителство. "Правомощията по ЗУТ, както и тези по общинската Наредба за зелената система, произтичат пряко от закона и наредбата, а не от делегация на кмета", заявява тя.

Какво ще се промени за гражданите?

Според Панайотова след промяната главният архитект на район „Връбница“ ще може да издава разрешения за строеж само за обекти от шеста категория. Всички строежи от четвърта и пета категория ще бъдат прехвърлени към временно изпълняващия длъжността главен архитект на Столична община. Това означава, че към централната администрация ще се насочат не само големи инвестиционни проекти, но и по-малки инициативи на граждани.

„Всяка еднофамилна къща, малка жилищна сграда или обикновено инвестиционно намерение ще чака произнасяне от временно изпълняващия длъжността главен архитект на Столична община, наред с високите сгради и останалите сложни проекти“, посочва тя.

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По думите ѝ това създава риск малките проекти на гражданите да останат на заден план за сметка на по-мащабните инвестиционни намерения. Панайотова предупреждава и за допълнително натоварване на администрацията на Столична община, която и без това работи с ограничен капацитет.

Повече преписки в централната администрация

Според нея към работата на централната администрация ще бъдат добавени и подробните устройствени планове за нискоетажно и средноетажно застрояване, както и регулационни производства. Тя посочва, че Общинският експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) заседава веднъж седмично и работи с ограничен дневен ред, което според нея ще доведе до натрупване на преписки и допълнителни забавяния.

„Напълно предвидимо е какво ще последва – още по-голямо натрупване на преписки и още по-сериозни забавяния, но те ще са единствено за обикновените хора с малките проекти“, заявява арх. Панайотова.

Тя припомня, че преди месеци от Столичната община са заявявали намерение за повече децентрализация и предоставяне на повече правомощия на районите. „Днес се случва точно обратното – централизират се още повече функции, без да е осигурен необходимият административен капацитет“, коментира тя.

"Проблемите не се решават с отнемане на правомощия"

Според бившия главен архитект на София проблемите със строителния контрол не могат да бъдат решени единствено чрез прехвърляне на отговорности между администрации. „Проблемите в строителния контрол не се решават с отнемане на правомощия. Решават се с ясни правила, работеща структура, достатъчен експертен капацитет и последователно прилагане на закона“, заявява Панайотова

Тя поставя и въпроса дали е направен анализ какви ще бъдат последиците от централизирането на още административни дейности и кой ще носи отговорност при евентуално забавяне на процедурите.

„Кой направи анализа, че централизирането на още повече преписки ще доведе до по-добър контрол? Кой консултира това решение?“, пита тя.

По думите ѝ структурата, ръководена от зам.-кмета по направление „Устройство на територията“ арх. Любо Георгиев, е създадена с основен фокус върху стратегическо планиране и визии за развитието на града, а не върху ежедневното административно обслужване на хиляди преписки.

„Не знам дали колегите, които от утре ще трябва да изпълняват дейността на цял един столичен район, осъзнават какво реално ги очаква“, заключава арх. Богдана Панайотова.