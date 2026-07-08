Анализ: Руската ескалация срещу Киев е признак на слабост от страна на Путин

На 1 юли Русия започна масиран въздушен удар срещу Киев. Руският президент Владимир Путин несъмнено се надяваше това да бъде демонстрация на господство, помагайки за опровергаване на появили се наскоро твърдения, че Украйна получава предимство на бойното поле, пише Foreign Policy. Изданието отбелязва, че продължаващото разчитане на Москва на подобни сурови стратегии е най-добре да се разглежда като признак на слабост. Ръководството, военните и народът на Украйна разбират, че каквито и ужаси да извърши Русия, те няма да бъдат сломени.

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Според изданието, ситуацията се е променила драстично в полза на Украйна през последните месеци. „Украинските въоръжени сили, все по-често въвеждащи роботизирани и автоматизирани технологии, забавиха настъплението на Русия до кърваво пълзене и в много случаи дори си възвърнаха територия“, се казва в статията.

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Същевременно, отбелязва изданието, все по-ефективните удари на Украйна с голям обсег срещу руската енергийна инфраструктура са попречили на руската икономика, базирана на износ, да се възползва напълно от скока на цените на петрола. Отбелязва се, че в световен мащаб украинските иновации и интеграция в отбранителния сектор са осигурили на страната специален статут сред световните производители на отбранителна техника като уникален участник в съвременната конвенционална война.

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В резултат на това пълният колапс на Украйна изглежда все по-малко вероятен. Въпреки това, както отбелязва изданието, все още има много възможни, далеч от идеални, варианти за прекратяване на войната, включително прекратяване на огъня, което би служило на интересите на Русия. „Путин не е изоставил имперските си планове и дори когато собствената му победа се изплъзне от ръцете му, той ще търси начини да навреди на враговете си“, предполага изданието.

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Отбелязва се, че с отслабването на стратегическата позиция на Русия, Киев – и неговите партньори в Европа – трябва да се подготвят за нови форми на ескалация. „Това означава да продължим да се придържаме към поетия курс, да запазим моралната си превъзходство и да признаем, че независимо какво ще направи Путин по-нататък, ситуацията се развива в полза на Киев“, пише в анализа.

Настоящата война се развива по ясен модел: месеци на брутална стагнация, която според много западни наблюдатели е в полза на Русия, последвани от моменти на блестящи украински обрати, които възстановяват равновесието, и след това връщане към средното положение.

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Изданието съобщава, че новата фаза на войната се различава от предишните украински настъпателни операции по няколко показателя. Първо, ситуацията на бойното поле се промени: темпото на настъпление на руските войски се забави до най-ниското си ниво досега.

Според някои оценки, Украйна си връща повече от територията тази година, отколкото когато и да било от 2023 г. насам. Жертвите в руските въоръжени сили също се увеличават, а съотношението на жертвите е станало по-благоприятно за Украйна. Това отразява стратегията, следвана от украинския министър на отбраната Михайло Федоров, който се стреми да замени войниците с роботи, за да защити и запази ограничените кадрови резерви на Украйна.

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Второ, украинските дронове и крилати ракети всяка нощ поразяват руски цели, разположени на стотици и дори хиляди километри от украинската територия. Тези удари увреждат военни съоръжения, промишлени обекти а напоследък и цели с икономическо значение.

Изданието припомня, че САЩ и Европа първоначално отказаха да предоставят на Украйна оръжия с голям обсег, но след това промениха решението си. Въпреки това те не позволиха на Киев да ги използва на руска територия. Сега Украйна, разчитайки на силния си аерокосмически и отбранителен сектор, е разработила собствен набор от възможности за удари на далечни разстояния, които имат реално и нарастващо въздействие. „Благодарение на атаките срещу руски петролни съоръжения, Москва не успя да се възползва напълно от продължителното покачване на цените, което съпътстваше войната между САЩ и Израел срещу Иран“, се казва в статията.

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Украинските стратези отдавна твърдят, че позицията на Путин може да бъде отслабена само чрез нанасяне на щети в рамките на Русия. Изданието отбелязва, че това мнение все повече се затвърждава.