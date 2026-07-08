Всичко, което трябва да знаете за кандидатстването в гимназиите след 7. клас (СНИМКИ)

От 8 до 10 юли започва подаването на документи за прием в 8. клас. Заявленията се подават само електронно - самостоятелно, с помощта на училището, в което учи седмокласникът, или в определено училище-гнездо. В заявленията за кандидатстване учениците могат да посочат неограничен брой желания, като класирането се извършва по реда на подреждане на желанията и според бала.

Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли. Класираните на първо желание могат да се запишат или да се откажат, а приетите по друго желание имат възможност да участват във второ класиране, като подадат заявление между 15 и 17 юли.

Учениците, които не са приети или не са записани, могат да участват в следващите класирания, както следва:

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трето класиране - 27-28 юли;

четвърто класиране - 3-4 август и

пето класиране- от 18 август до 11 септември, когато свободните места се попълват директно от приемащите училища.

За записване са необходими заявление, оригинал на свидетелството за основно образование, а за професионалните паралелки - и медицинско свидетелство.

Къде се кандидатства?

Кандидат-гимназистите в София и техните родители вече могат по-лесно и бързо да се ориентират в държавния план-прием за учебната 2026 - 2027 година. РУО – София-град въведе дигитален инструмент с интерактивна карта, пътна карта за кандидатстване и подробни справочни файлове, достъпни онлайн в официалния сайт на институцията.

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Вече не е нужно да търсите информация на десетки места. В специалната онлайн карта можете с един клик да видите:

къде точно се намира всяко училище в София;

линк към официалния сайт на училището;

паралелките, които предлагат прием за новата учебна година;

начините за балообразуване за всеки отделен профил или професия (кои оценки от НВО и от свидетелството за основно образование участват в бала).

Пътна карта за кандидатстване

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От образователното министерство публикуваха и пътна карта с основните моменти от процедурата, сроковете и възможностите пред всички кандидат-гимназисти. По този начин за първи път на едно място е видима цялата важна информация за етапите на класиране, сроковете и правилата за изчисляване на състезателния бал.

За любителите на точните данни е подготвен обобщен файл. В него информацията е разделена в отделни страници (Sheets) за максимално удобство:

Справка по видове училища.

Справка по конкретни профили.

Справка по професии.

Всички материали са направени така, че да спестят време и да помогнат да направите най-добрия избор. Вижте още тук.