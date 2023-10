Голяма част от Руския черноморски флот избяга от Севастопол, украинският търговски коридор работи (СНИМКИ и ВИДЕО)

Идеята на това разделение на активите на флота е да бъдат по-лесно предпазвани от украински удари – това е заключението на британците и украинците. Говорителят на украинските ВМС Дмитрий Плетенчук изрично го потвърждава, като добавя, че руснаците имат проблеми къде да "настанят" швартовия си флот – в Севастопол са върнати някои по-малко важни за руснаците единици като например плавателни съдове клас "Серна".

Британците твърдят, че руснаците сега са в положение „защита“ и предвид няколкото успешни украински операции срещу черноморския им флот той се ограничава в изстрелване на крилати ракети срещу цели в Украйна, което може да прави и от източната част на Черно море. На запад обаче руският флот не иска да рискува да тръгне да прави блокада на търговски кораби, гласи британската оценка.

