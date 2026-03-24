Горските пожари чукат на вратата: Европа е опасно неподготвена

"Европа е опасно неподготвена срещу горските пожари, които чукат на вратата и чийто сезон става все по-дълъг", сочи най-новият доклад набазираната в Португалия компания Avincis. Докладът е озаглавен „В пламъци: Предизвикателствата на борбата с горски пожари от въздуха в по-гореща Европа“ и заключенията му обхващат становищата на група академици, бизнес лидери и професионални пожарникари, събрани от най-големия европейски оператор на аварийни въздушни услуги Avincis.

Заключенията са следствие от рекордния сезон на горски пожари през 2025 г., при който в ЕС изгоряха над 1,03 милиона хектара - повече от всяка година в историята - като 81% от щетите са концентрирани само в пет държави.

Спешните мерки

Европа трябва да действа спешно и съгласувано, за да разшири възможностите за гасене на пожари от въздуха и нивата на инвестиции, заключиха водещи експерти в индустрията.

Докладът отчита, че въздушният парк на континента остарява твърде много, а капацитетът за изграждане на нови самолети остава ограничен.

Ангажиментът на Европейския парламент от 600 милиона евро през 2024 г. за закупуване на 22 самолета DHC-515 — амфибийни противопожарни самолети, разработени от De Havilland Canada — в шест държави, с доставки, разпределени между 2027 и 2030 г., е приветстван от индустрията, но далеч не е достатъчен.

Експертите предупредиха, че тази липса на самолети става критична, тъй като сезоните на горски пожари стават по-дълги и по-интензивни. Търсенето на капацитет за гасене на пожари от въздуха вече нараства по-бързо от способността на Европа да го осигури, особено през пиковите летни месеци.

Недостигът на пилоти

С доклада се отправя призив за реформа на ЕС, която да ускори обществените поръчки и да облекчи бюрокрацията при лицензирането на пилоти и техническото сертифициране.Недостигът на пилоти се утежнява от задълбочаващата се криза на човешкия капитал. Чуждестранен пилот, който иска да работи в Европейския съюз, е изправен пред над 12 изпита за преобразуване на лиценз съгласно разпоредбите на EASA - в сравнение с един или два в Съединените щати или Австралия. А нарастващите бюджети за отбрана в цяла Европа привличат опитни авиационни таланти към военните кариери, а поколение опитни пилоти за пожарна безопасност наближава пенсиониране, без достатъчен брой, които да навлязат в професията, за да ги заменят.

Дължината на сезоните на горските пожари

„Сезоните на горските пожари стават все по-дълги, глобалната наличност на самолети намалява и традиционният модел за придвижване на самолети по света вече не е надежден", казва Джон Боуг, главен изпълнителен директор на Avincis Group.

„Ако Европа иска да остане подготвена, тя трябва да инвестира сега в нови самолети, да премахне регулаторните бариери и да изгради целогодишен капацитет за гасене на пожари от въздуха, преди ситуацията да се влоши допълнително.“

Докладът може да намерите ТУК.