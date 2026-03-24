Войната в Украйна:

Горските пожари чукат на вратата: Европа е опасно неподготвена

24 март 2026, 17:59 часа 217 прочитания 0 коментара
Горските пожари чукат на вратата: Европа е опасно неподготвена

"Европа е опасно неподготвена срещу горските пожари, които чукат на вратата и чийто сезон става все по-дълъг", сочи най-новият доклад набазираната в Португалия компания Avincis. Докладът е озаглавен „В пламъци: Предизвикателствата на борбата с горски пожари от въздуха в по-гореща Европа“ и заключенията му обхващат становищата на група академици, бизнес лидери и професионални пожарникари, събрани от най-големия европейски оператор на аварийни въздушни услуги Avincis.

Заключенията са следствие от рекордния сезон на горски пожари през 2025 г., при който в ЕС изгоряха над 1,03 милиона хектара - повече от всяка година в историята - като 81% от щетите са концентрирани само в пет държави.

Спешните мерки

Европа трябва да действа спешно и съгласувано, за да разшири възможностите за гасене на пожари от въздуха и нивата на инвестиции, заключиха водещи експерти в индустрията.

Докладът отчита, че въздушният парк на континента остарява твърде много, а капацитетът за изграждане на нови самолети остава ограничен.

Ангажиментът на Европейския парламент от 600 милиона евро през 2024 г. за закупуване на 22 самолета DHC-515 — амфибийни противопожарни самолети, разработени от De Havilland Canada — в шест държави, с доставки, разпределени между 2027 и 2030 г., е приветстван от индустрията, но далеч не е достатъчен.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Експертите предупредиха, че тази липса на самолети става критична, тъй като сезоните на горски пожари стават по-дълги и по-интензивни. Търсенето на капацитет за гасене на пожари от въздуха вече нараства по-бързо от способността на Европа да го осигури, особено през пиковите летни месеци.

Снимка: Getty Images

Недостигът на пилоти

С доклада се отправя призив за реформа на ЕС, която да ускори обществените поръчки и да облекчи бюрокрацията при лицензирането на пилоти и техническото сертифициране.Недостигът на пилоти се утежнява от задълбочаващата се криза на човешкия капитал. Чуждестранен пилот, който иска да работи в Европейския съюз, е изправен пред над 12 изпита за преобразуване на лиценз съгласно разпоредбите на EASA - в сравнение с един или два в Съединените щати или Австралия. А нарастващите бюджети за отбрана в цяла Европа привличат опитни авиационни таланти към военните кариери, а поколение опитни пилоти за пожарна безопасност наближава пенсиониране, без достатъчен брой, които да навлязат в професията, за да ги заменят.

Снимка: Getty Images/Guliver

Дължината на сезоните на горските пожари

„Сезоните на горските пожари стават все по-дълги, глобалната наличност на самолети намалява и традиционният модел за придвижване на самолети по света вече не е надежден", казва Джон Боуг, главен изпълнителен директор на Avincis Group.

„Ако Европа иска да остане подготвена, тя трябва да инвестира сега в нови самолети, да премахне регулаторните бариери и да изгради целогодишен капацитет за гасене на пожари от въздуха, преди ситуацията да се влоши допълнително.“

Докладът може да намерите ТУК.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Пожари Хеликоптери Португалия Горски пожари Гърция Пожарникари горски пожар гасене доклад Противопожарна безопасност
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес