Проукраинският премиер на Латвия съставя правителство

Латвийският министър-председател Андрис Кулбергс заяви късно снощи, че центристката му проукраинска партия "Обединена листа" се е съгласила да състави правителство с Националния алианс (Национално обединение "Всичко за Латвия!/Отечество и свобода") след историческата си победа на парламентарните избори миналия месец.

"Обединена листа" спечели 35,3% от гласовете - най-убедителната победа на партия на парламентарни избори от извоюването на независимостта на Латвия през 1991 г. Въпреки това политическата формация се нуждаеше от един или двама коалиционни партньори, за да състави правителство на мнозинството, пише БТА.

"Говорих с всички потенциални партньори и направих преценка на позициите им. Предвид нашето дългогодишно сътрудничество и сходни възгледи, решението да работим заедно с Националния алианс е напълно логично", заяви Кулбергс.

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Премиерът Кулбергс дойде на власт през май тази година, след като предишната управляваща коалиция се разпадна заради междупартийни обвинения относно реакцията на отклонили се дронове в латвийското въздушно пространство..

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