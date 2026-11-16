Нападнаха лекар, спасявал ранени при катастрофите на АМ "Тракия"

Лекар от Спешното отделение на Ямболската болница е бил нападнат от пациент, потърсил медицинска помощ. Инцидентът е станал в събота сутринта, а пострадалият медик е специализант в МБАЛ "Св. Пантелеймон". Свидетели на нападението са станали дежурният медицински екип и пациенти, намирали се в Спешното отделение. Лекарят е получил травма на главата и остава на лечение в болницата.

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Пострадалият медик е участвал в оказването на медицинска помощ на пострадалите при тежките катастрофи на магистрала "Тракия".

Нападателят е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство. От ръководството на лечебното заведение категорично осъдиха агресията срещу медицински специалисти и заявиха, че ще окажат пълно съдействие на разследването.

"Докараха го с линейка в Спешно отделение в събота сутринта със съмнение за счупен крак, прегледах го, казах, че трябва да мине рентгенова снимка, за да му поставим точната диагноза. Той каза, че няма да я бъде тая, стана и почна да обикаля. Подканих го да седне на количката и да отиде на рентгена и аз му казах, че чакат и други пациенти. След което той както си стоеше скочи и ме удари първия път, после продължи, загубил съм съзнание", разказа пред БНТ д-р Никола Ангелов.

Д-р Панайот Диманов, който е директор на болницата заяви, че това не е единичен случай, но това е един от най-тежките, които са виждали.