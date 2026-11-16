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Имаме архитектура на сигурност, с която Русия се е съгласила, но не я спазва: Кая Калас

16 ноември 2026, 11:04 часа 1021 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Имаме архитектура на сигурност, с която Русия се е съгласила, но не я спазва: Кая Калас

Имаме архитектура на сигурност, с която Русия се е съгласила, каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на днешното заседание на европейските външни министри в Брюксел.

Проблемът е, че руската страна не се съобразява със съществуващите споразумения за европейската сигурност, посочи Калас, цитирана от БТА. Руската страна представи исканията си през 2021 г. и сега ги повтаря, като добавя и нови, отбеляза тя. Това е ясен претекст за продължаване на войната в Украйна, категорична е Калас. 

Руските искания са "максималистични и абсурдни", трябва да видим отстъпки от руската страна, каза още Калас по повод мирните преговори. 

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Същото заяви днес и литовският външен министър Кестутис Будрис. "Що се отнася до европейската архитектура на сигурност е много ясно, че ние не се нуждаем от нова. Ние вече я имаме. Правилата работят, но проблемът е, че Русия ги нарушава", заяви Будрис пред репортери в кулоарите на срещата в Брюксел.

В рамките на днешното заседание в Брюксел министрите на външните работи от ЕС обсъждат по-нататъшната военна и финансова подкрепа за Украйна, както и затягането на санкциите срещу Москва. Сред ключовите теми са противодействието на руския сенчест флот и мерките срещу хибридните атаки на територията на европейските държави.

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Европейски съюз Кая Калас война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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