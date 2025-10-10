Войната в Украйна:

Гърция иска 30 "пенсионирани" американски хеликоптера

10 октомври 2025
Гръцкото правителство продължава усилията си за укрепване на оперативните способности и огневата мощ на въоръжените сили, този път чрез придобиване на значителен брой бойни хеликоптери Apache AH-64D Longbow Apache от излишните американски запаси, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Според текущото планиране на Министерството на отбраната на САЩ, целият флот от AH-64D, около 100 хеликоптера, ще бъде пенсиониран. Това отдавна е известно на американските съюзници, които се надпреварват да си вземат парче от пая.

Решението е взето на ниво Генерален щаб, но съответният документ все още не е представен в Службата за сътрудничество в областта на отбраната (ODC) към посолството на САЩ в Атина. Контакти, разбира се, вече са осъществени и американците са информирали за приблизително 100-те апачи, които ще бъдат изтеглени скоро.

Изглежда реалистично да се отпуснат общо 30 от тях на Гърция на два транша по 15. ОЩЕ: САЩ одобриха продажбата на хеликоптери "Апачи"за 3,5 млрд. долара на Южна Корея

Деница Китанова
