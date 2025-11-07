Участие на концерт и закуска с маймуна: Стефан Илчев на приключение в Индонезия (СНИМКИ)

Талантливият Стефан Илчев, който стана по-популярен след като спечели седмия сезон на "Като две капки вода" през 2019 година, направи своето първо гостуване в Индонезия, където преживя незабравими моменти, съчетавайки културни събития и срещи с местната природа. По покана на посланика ни в Джакарта, Н. П. д-р Таня Димитрова, Илчев взе участие в концерт, посветен на културното наследство. Събитието имаше за цел да популяризира традициите на България и Румъния в Индонезия, със съдействието на представители на ЮНЕСКО и Европейския съюз.

Самият той показа кадри от незабравимите моменти, като качи снимки в личния си Instagram.

"Изключителна чест е да пея пред зам. министъра на външните работи на България, г-н Николай Павлов, както и пред редица посланици и димломати от цял свят. Избрах вечни български песни, както и специално за повода изпях и "Бяла роза", пише Илчев към видео пост.

"Животът е хубав"

Освен културните изяви, Стефан Илчев е имал възможност да се наслади на флората и фауната на екзотичната дестинация. По време на престоя си на остров Бали той посети зоопарк, откъдето също показа невероятните срещи с впечатляващи различни видове животни. "Закуска с орангутан, храних слон, видях лъвове, тигри, лемури, зебри, крокодили, гибони, папагали и много други", разказва той за "чудесния ден в зоопарка". "Животът е хубав", подчертава певецът в друг пост.

Стефан Илчев е български певец и музикант с дългогодишен опит на сцената както в България, така и в чужбина. Известен с уникалния си глас и разнообразния си репертоар, той комбинира поп, джаз и етно елементи и често участва в международни проекти и културни инициативи. Именно тази му активна кариера го отвежда до Индонезия, където по покана на българския посланик в Джакарта взе участие в концерт, посветен на културното наследство, и същевременно се наслади на уникални срещи с дивата природа на остров Бали.

