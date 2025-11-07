Докато руският диктатор Владимир Путин продължава с упорството си да хвърля все повече ресурси да пречупи Украйна и по този начин изтощава и собствената си държава, американският президент Доналд Тръмп продължава да разширява Pax Americana в зона, която Путин счита за своя - централноазиатските държави.

"В Белия дим Тръмп се срещна с лидерите на Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. "Суверенните държави" от бившия СССР се събраха като пакетна сделка - Тръмп вече заяви, че само Узбекистан 🇺🇿 ще инвестира близо 35 милиарда долара през следващите три години (и повече от 100 милиарда долара през следващите 10 години) в ключови сектори на американската икономика. Междувременно, ръководителят на Азербайджан се срещна с делегация на НАТО и заяви, че азербайджанската армия се придържа към стандартите на Алианса, работейки в тясно сътрудничество с турската армия". Констатацията е публикувана в дневния обзор на един от най-популярните руски военнопропагандни канали в Телеграм - "Два майора".

Точно на тази среща Тръмп коментира и въпрос за трупащи се данни как износът на руски петрол намалява ударно. Американският президент каза, че да - руският износ много намалял, както и че "в някакъв момент" руснаците ще проявят разум и ще прекратят войната в Украйна:

President Trump confirmed Russian oil exports dropped significantly due to new sanctions when asked about their impact on the Ukraine war. Trump stated the US wants the war to end, noting many Russian soldiers are dying. pic.twitter.com/m7Qy81BXJx — WarTranslated (@wartranslated) November 7, 2025

Тръмп напредва в Централна Азия

САЩ и Узбекистан подписаха пакет от споразумения, който включва съвместни проекти между Узбекския фонд за възстановяване и развитие и американската компания Re Element Technologies. Те бяха обявени на среща в Белия дом между Тръмп и президента на Узбекистан Шавкат Мирзийоев. Мирзийоев се обърна към Тръмп така: "В Узбекистан ви наричаме президент на мира".

Споразуменията обхващат добива и преработката на редкоземни метали, както и сътрудничество в областта на изкуствения интелект, модернизацията на помпените станции и внедряването на технологии за пестене на вода.

“In Uzbekistan, we call you the president of peace”: the U.S. and Uzbekistan sign rare-earth metals deal



Washington and Tashkent have signed a package of agreements that includes joint projects between the Uzbekistan Fund for Reconstruction and Development and the U.S. company… pic.twitter.com/lI4KFVJ2Vk — NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2025

Междувременно, азербайджанският президент Илхам Алиев официално обяви, че азербайджанската армия ще се реформира по стандартите на НАТО. Изявлението му е публикувано и на официалния президентски сайт на страната.

"Държавният глава подчерта, че азербайджанската армия се привежда в съответствие със стандартите на НАТО и в този контекст тясно си сътрудничи с турската армия", гласи ключовата част от думите на Алиев. Той се срещна с постоянните представители на Турция, Гърция, Унгария, Черна гора, Холандия, Северна Македония, Норвегия, Словакия, Словения, Швеция, Чехия, Португалия и Испания в НАТО, както и заместник-постоянните представители на Съединените щати и Франция.

Алиев изрично подчерта, че страната му е постигнала основната си цел в осигуряване на независимост още през XX век - с "освобождаване на земите ни от окупация". Страната беше част от СССР. Сега, заяви Алиев, "процесът на модернизиране на азербайджанската армия ще продължи". В тази връзка Алиев посочи "разширяващите се отношения" между Азербайджан и НАТО. На срещата бяха обсъдени не само военни въпроси, но и сътрудничество в областта на регионалното развитие и енергийната сигурност.

Отношенията между Азербайджан и НАТО започват да се развиват през март 1992 г., когато Азербайджан става член на Северноатлантическия съвет за сътрудничество - форум, създаден за развитие на отношенията между НАТО и страните извън НАТО в Европа, както и съседни държави в части от Азия. През 1997 г. той е преобразуван в Евроатлантически съвет за партньорство.

През май 1994 г. Азербайджан се присъединява към двустранната програма "Партньорство за мир", насочена към страни от Източна Европа и бившия Съветски съюз. През 2004 г. Илхам Алиев представя на ръководството на НАТО първия Индивидуален план за действие за партньорство на Азербайджан, в който се очертават подробностите за военно-техническото сътрудничество.

Освен това, от 2002 до 2021 г. азербайджански миротворци участват в операция "Решителна подкрепа" на НАТО в Афганистан. През юни 2025 г. Азербайджан и Алиансът провеждат съвместно обучение по планиране на военни операции, а през юли-август армията на страната участва в ученията на НАТО "Agile Spirit", които се проведоха в Грузия.

