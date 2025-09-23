Хванаха румънски шпиони до военноморска база в Гърция

Двама румънски граждани са били арестувани в понеделник следобед за правене на снимки на базата на гръцкия флот на остров Саламина, близо до Атика, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на бреговата охрана във вторник. Сигналът до бреговата охрана дошъл от Военноморските сили, които видели двамата мъже на туристическа лодка, плаваща в проливите между континента и острова. Бреговата охрана е извършила проверка на двамата чужденци и техните вещи и е открила снимки на военноморската база на мобилните им телефони.

Двамата са арестувани по подозрение за шпионаж и отведени в Централното пристанищно управление на Пирея.

Служителите са конфискували мобилните им телефони. В тях са намерени и пари: 4700 евро и 400 долара. Лодката, на която са се намирали е била свалена на брега, за да се извърши щателна проверка на транспортните ѝ документи. ОЩЕ: Хванаха шпионин близо до гръцките системи Patriot

Подробности за военноморската база

Военноморската база Саламин е най-голямата в гръцкия флот, в която се намират повечето от корабите му, както и много от административните, учебните и спомагателните му служби. Базата, разположена на около два километра от брега на атинското пристанище Пирея, наема приблизително 10 000 военноморски и цивилни служители.

Снимка: Getty Images/Guliver

Други подобни случаи

Припомняме, че след като това лято неразкрит брой гръцки ракетни системи Patriot бяха преместени в базата на гръцкия флот и НАТО в залива Суда на остров Крит, гръцките власти арестуваха азербайджански гражданин за шпионаж. Той беше хванат в неделя да снима военноморската база Суда на северозападния бряг на остров Крит, предаде гръцкото издание Kathimerini. 26-годишният мъж е задържан при съвместна операция на Националната разузнавателна служба (EYP) и гръцката полиция, съобщиха източници, добавяйки, че заподозреният е роден в Азербайджан, но притежава полски паспорт

Властите сега фокусират разследването си върху това дали 26-годишният мъж е част от по-широка шпионска мрежа и дали е свързан с 40-годишен сънародник, арестуван наскоро за шпионаж в Кипър. ОЩЕ: Иран следи базите на НАТО: Гърция и Кипър разкриха шпионска мрежа

Междувременно гръцки официални лица отбелязват традиционно тесните връзки на Азербайджан с Иран и припомнят случай от 2021 г., когато 41-годишният азербайджанец Орхан Асадов беше обвинен в заговор за убийството на израелски бизнесмен в Кипър по заповед на Корпуса на гвардейците на иранската революция.