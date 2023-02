И децата с оръжие в ръка: Доктрината на Путин заради Украйна (ВИДЕО)

Въвеждането на военно обучение в Русия дори за хора, които не са пълнолетни, не е тайна. Поредни видеокадри обаче показват как практиката се разпространява – в името на политическата демагогия на руския диктатор Владимир Путин, който с нея оправдава войната, която подпали срещу Украйна и за която постоянно внушава, че е срещу Запада.

Видеокадрите са от Нижни Новгород. Те говорят сами за себе си – преди да почнат тренировки, децата казват молитва. Защо – руската доктрина е, че така се учат на "патриотизъм".

OMG!

❗️in russian Nizhny Novgorod region priests teach children to fight



▪️The training young children begin with a prayer, and then run around with machine guns.



▪️The priests say that this is how they raise children to be "real patriots of the homeland". pic.twitter.com/mDpZqSQkuI — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) February 3, 2023

(КАРТА) По отношение на Бахмут, сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия не е по-различна от последните дни. На северния фланг украинците посочват Красна Хора и Парасковивка като места, където са спрени руски атаки, а на южния – Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от самия град). (КАРТА) От северната страна ЧВК Вагнер натиска към Роздоливка и Федоривка (15 километра североизточно от Бахмут), а бившият военен министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) Игор Гиркин твърди, че идеята е да се развие направление за руска атака към Северск.

Skala battalion corrects the fire of Ukrainian artillery on Russian infantry. Soledar direction. pic.twitter.com/d3uq1l7cuP — Paul Jawin (@PaulJawin) February 3, 2023

Данните, че руснаците успяват да пренесат боя в самите предградия на Бахмут обаче са факт – и то от украинска страна. От североизточната част става въпрос за административен район „Собачевка“, а от юг боеве има близо до гробищата на града. Геолокализирани видеокадри показват украински артилерийски обстрел в източната част на Бахмут.

Ukrainian artillery strikes Russian troops on the north outskirts of Bakhmut. 48.612036, 38.014438 and 48.613256, 38.012999. The situation is unacceptable. Video by @aleksander21966. Geolocated by @neonhandrail pic.twitter.com/Z3rpkDK1Ml — Paul Jawin (@PaulJawin) February 3, 2023

Вчера, 3 февруари, се появи информация, подкрепена и с видеокадри, за свален руски Су-25 при Бахмут. На кадрите се вижда човек с парашут – това е пилотът, който е успял да катапултира навреме.

The Su-25 that was claimed to be shot down today around Bakhmut. Footage emerged from -what looks to be- the pilot that ejected from his jet after being hit. The parachute is clearly visible. https://t.co/yPk552VGIV pic.twitter.com/42CypLe7We — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 3, 2023

При Угледар (Въгледар, Вухледар) руският натиск не само е спрян, но няма данни през последното денонощие за никаква сериозна атака. По думите на зам.-кмета на града Максим Вербовский, руснаците опитват да обкръжат града от две страни и са се отказали от опитите си за фронтална атака.

The 56th Separate Mariupol Motorized Infantry Brigade at work.



Hit! pic.twitter.com/ECiDChk6t0 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 3, 2023

Another Russian air defense system Tor M2DT Arctic destroyed by Ukrainian artillery. pic.twitter.com/aDSv6TtnnG — Paul Jawin (@PaulJawin) February 3, 2023

В Луганска област най-горещо си остава по линията Сватово – Кремена. Украинците изрично посочват Диброва (5 километра югозападно от Кремена) и самата Кремена като места, където са спечелили битки последното денонощие. За там имаше сведения, че руснаците опитват да атакуват от Площанка (15 километра северозападно от Кремена) към Червенопоповка (5 километра северно от Кремена), за да изтласкат украинците през река Жребец. От руска страна има твърдения, че украинците са повишили интензивността на артилерийския обстрел. Същевременно говорителят на украинското командване „Изток“ полковник Серхий Черевати заяви, че руснаците са увеличили активността си в направлението към Лиман – направили са рекорден брой обстрели за деня, 384 и е имало 20 пехотни сблъсъка с украинските части в тази зона. А при Билохоривка, на 12 километра южно от Кремена, има данни за опит на руснаци, преоблечени като украинци, да атакуват украински позиции – видеокадри показват убити такива войници, които не са украинци.

119. Bilohorivka.

🇺🇦position. 1st + 3rd KiA shown described as RuAF who disguised themselves with🇺🇦'flag' or 'uniform'. 2nd KiA with armband UAF. Maybe 4th KiA in bunker. Wagner PoW.

81 Airmobile Bde patch confirms location. h/t @vmanulik

Sound in link.https://t.co/HLDTXYz1kD pic.twitter.com/ITSoSLkyRZ — Dan (@Danspiun) February 3, 2023

В Херсонска и Запорожка област руската активност към момента е минимална. Говорителят на украинското командване "Юг" Наталия Хуменюк обаче предупреди, че украинците са готови за "вторична атака" в тези области, макар в момента руснаците явно да са съсредоточени върху Източното направление (Донецка и Луганска области). А локални сблъсъци и в Херсонска, и в Запорожка област има - пример е видео с унищожаването на руска гаубица при Хола Пристан, Херсонска област.

