И Тръмп, и Рюте подготвят тоалетната хартия за Украйна - както иска Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна е успяла да договори западни гаранции за сигурност, които да влязат в сила при договаряне на мирно споразумение с Русия. Според Financial Times, всяко нарушение на бъдещото мирно споразумение от руска страна ще доведе до действия в рамките на 24 часа – започващи с дипломатическо предупреждение и продължаващи с украински военни контраудари. Ако Русия обаче не спре, ще се намеси "коалиция от желаещи", включваща няколко държави от ЕС, както и Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция. По-широка руска атака ще предизвика западна реакция с американска подкрепа, приблизително 72 часа след първоначалното нарушение. Само че Kyiv Independent коментира, че и досега администрацията на американския президент Доналд Тръмп не е уточнила как точно и с какви сили би подкрепила западни действия срещу руско нарушение на бъдещ мир в Украйна – за разлика от Франция и Великобритания, които са готови да разположат свои военни части в Украйна, макар и не близо до демаркационната линия. САЩ уж трябва да осъществяват мониторинг какво се спазва от бъдещите мирни споразумения.

Новината излезе преди втората тристранната среща в Абу Даби, в която ще участват пратеници от Украйна, Русия и САЩ. Само че, както сполучливо написа в профила си във Facebook близкоизточният анализатор Руслан Трад, "САЩ и ЕС ще използват всички мирни споразумения и гаранции като тоалетна хартия". Трад имаше предвид ситуация, при която Украйна сега се съгласи да предаде без бой агломерацията Славянск – Краматорск в Донецка област, т. нар. крепостен пояс на украинската отбрана. Но всъщност думите му спокойно може да се разглеждат и в по-широк контекст – поредният пример е отпреди само часове.

"Говорих с президента тази сутрин и неговата реакция, за съжаление, не беше изненадваща. Това са две държави, които са вкопчени в много брутална война от вече няколко години – война, която никога нямаше да започне, ако президентът още беше в Белия дом (бел. ред. - старата опорка, че Тръмп загубил с измама изборите през 2020 година от Джо Байдън и ако не било така, то Владимир Путин нямало да нападне Украйна), но започна заради некомпетентността и слабостта на предишния президент Джо Байдън" - това заяви говорителката на Тръмп и Белия дом Каролайн Левит в коментар за поредната масирана руска ракетна атака от 3 февруари сутринта срещу най-големите украински градове. С други думи, за всичко е виновен Байдън и казаното от Левит за пореден път звучи така сякаш от Тръмп нищо не зависи:

White House Press Secretary Leavitt stated that Trump "showed no surprise" regarding Russia’s latest attack on Ukraine. pic.twitter.com/GCzNOpruAj — WarTranslated (@wartranslated) February 3, 2026

Самият Тръмп също малко по-късно също говори – и заяви, че Путин си удържал на обещанието да не обстрелва енергийната инфраструктура на Украйна за 1 седмица. Всъщност тази седмица не стана ясно кога почва и кога свършва – украинският президент Володимир Зеленски пресметна в снощното си традиционно вечерно видеообръщение, че руснаците не са бомбардирали украински ТЕЦ-ове и ел. подстанции за 3 дни. Но още по-бруталното в случая – Русия продължи стрелбата и порази даже родилен дом, което обаче за Тръмп явно не е проблем. Не е проблем и че докато Левит говореше поредните познати клишета, в Запорожие руснаците убиха двама 18-годишни младежи с пореден обстрел – ОЩЕ:

Footage from a residential district of Zaporizhzhia that was struck by the Russians. pic.twitter.com/Cc86kWkict — WarTranslated (@wartranslated) February 3, 2026

Безпардонно неадекватната реакция на Тръмп и говорителката му се откроява още повече на фона на кадрите, показващи генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който стои пред съсипаната от руските ракети и дронове Дарницка ТЕЦ. Всъщност самият Рюте се държи много подобно на Тръмп – пред украинския парламент той внуши с патос как само да се сключи мир с Русия и Западът ще подкрепи Украйна с такива гаранции за сигурност, че ако Кремъл пак тръгне на война, войници и военна техника на НАТО моментално ще "наводнят" Украйна, за да я защитят. Само че докато Рюте говореше гръмко в Киев, сирените за въздушна тревога поради опасност от поредна руска въздушна атака не спираха да вият. "Гледайки всичко това, сега не знаеш кого би било по-добре да имаш - импотентен съюзник или съюзник-клоун. Като цяло не знам как ще завърши всичко това, но е ясно, че ако някой нарече това събитие мир, то ще бъде само на думи“, коментира украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс" – ОЩЕ:

"Ще подкрепим мерки за деескалация. Трябва да търсим диалог, но никой няма да се предава", предупреди Володимир Зеленски, който поиска от руска страна да има не само някакви сигнали за мир, а и действия. До момента реални действия от Кремъл за мир няма, напротив: според украинските оценки, които се оспорват в популярни Z-канали като „Рибар“ на бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, руската ракетна атака от 3 февруари е била с 1,5 пъти по-голяма като брой употребени ракети от предишните такива руски ракетни атаки тази година и в края на 2025 година. Зеленски специално наблегна на факта, че Русия използва над 30 балистични ракети наведнъж. Атаката показа, че Путинова Русия не е имала изобщо намерение да използва т.нар. енергийно примирие, за да се готви за дипломация за мир, заключва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Експертите на ISW не се съмняват, че въпреки това Кремъл ще тръби как спрял за няколко дни да бомбардира енергийната инфраструктура на Украйна и ще представя това като знак за желание за мир. Само че дори през тези дни Русия продължи да бомбардира логистичната инфраструктура на Украйна, напомнят от ISW. А че руското отношение към Украйна от години е точно такова, каквото разкри войната на Путин, показват и архивни кадри – ОЩЕ:

"We must seek dialogue, but no one intends to surrender." - Zelenskyy on the second round of negotiations with the Russian Federation in Abu Dhabi. pic.twitter.com/bUmNgpxus5 — WarTranslated (@wartranslated) February 3, 2026

Putin in an interview with Tucker Carlson:

“We wouldn’t have lifted a finger if it weren’t for those bloody events on the Maidan — it would never have crossed our minds.”



As if anything else ever crossed your minds.

1995, Russia’s State Duma. pic.twitter.com/OKa0LeAnkg — NEXTA (@nexta_tv) February 3, 2026

На този фон – руският диктатор Владимир Путин призна на заседаниет на Икономическия съвет на Руската федерация (отразено е в официалния сайт на Кремъл), че през 2025 година руският икономически растеж е само 1% от БВП – а беше 4,3% през 2024 година и 4,1% през 2023 година. Само че Путин излъга, че това било заради мерките да се удържа инфлацията – тя била 9,5% през 2024 година, но станала 5,6% през 2025 година. Тези числа не отговарят на западни оценки, които сочат инфлация от 20% и дори нагоре. Самият Путин призна още нещо – на 26 януари руската инфлация по официални данни вече станала 6,4%, но това пак било защото се "пренастройвала" данъчната система т.е. влязоха в сила по-високи данъци в Русия. Защо? За да има пари за войната на Путин в Украйна. А руският финансов министър Антон Силуанов предупреди, че се очаква спад от поне 30% от приходите от продажба на руски петрол и газ през 2026 година. И това, след като през 2025 година понижението е от 22%, а делът на тези приходи в руския държавен бюджет е 30% – ОЩЕ: Руснаците взривяват интернет: Скандални цени на хляб, мляко, плодове и зеленчуци, за да има Путин пари за война (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отново понамаля съгласно информацията на украинския генщаб. На 3 февруари са станали 153 бойни сблъсъка, докато на 2 февруари бяха 167. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 148 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 143 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3911 изстреляни снаряда, като това е с около 120 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7887 FPV дрона, което е с около 150 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Покровското направление се запазва като най-горещото в Украйна – 35 руски пехотни атаки са блокирани там през последното денонощие съгласно данните на украинския генщаб, който пак посочва Покровск и Мирноград като места на активни боеве – вече почти 2 месеца, след като руснаците обявиха Покровск за превзет. Интересното е, че в дневния си обзор руският военнопропаганден телеграм канал „Два майора“ пак се сеща за Покровск, но само за да каже, че се водели ожесточени боеве за западното предградие на града – Гришино. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 25 руски пехотни атаки. В Славянското направление – от Северск към Славянск, са станали 12 руски пехотни атаки. Няма друго направление, в което да има двуцифрен брой руски пехотни атаки за последните 24 часа.

A Russian S 400 air defense system was destroyed near Snizhne in Donetsk region, according to Russian sources. The losses include a 92N6 radar, a 40V6M tower and six 5P85SM2 01 launchers. The video is dated November 17, 2025. #Ukraine pic.twitter.com/GRmks17ytz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 3, 2026

Именно на Славянското направление обръща внимание в нов свой анализ украинският военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец. Той посочва, че руснаците се стараят най-вече да настъпят по пътя от Бахмут към Славянск (линията Орехово-Васильовка – Приволя) и към Крива Лука през река Северски Донец. Непосредствените задачи пред руската армия са нейни части да стигнат и превземат Николаевка - Стародубовка – Пискуновка, както и Орехуватка – Федоровка Друга – Малиновка, смята украинският анализатор. Машовец определя ситуацията като трудна за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и посочва, че руснаците имат тактически успехи – същата е оценката и на ISW, като американският мозъчен тръст казва, че през януари най-сериозен руски напредък има в Славянското направление. "В общ (оперативен) смисъл може да се твърди, че засега ВСУ не могат напълно да спрат макар и много бавното настъпление на руската армия (1,5 до 2 километра на 2 седмици) в посока Славянск - нито по поречието на Северски Донец, нито по пътя Славянск-Бахмут", казва Машовец. Според него, това са последствията от сравнително бързото превземане на град Северск от руснаците и пробива им по река Бахмутовка (плацдарм от Северск до Васюковка). Той е категоричен – за атака от юг на север и от изток на запад на крепостния пояс Славянск – Краматорск руското военно командване разчита руската армия да превземе Константиновка и Лиман и да продължи уверено на запад от Северск към самия Славянск. За момента само руските части, воюващи в Северското направление, напредват. Затова и Машовец очаква руснаците да продължат интензивно да щурмуват с цел достигане линията Крива Лука – Каленики и да превземат Ризниковка (откъм Северски Донец) и да опитат да превземат Никифоровка по пътя Бахмут – Славянск, за да стигнат до линията Малиновка – Васютинско.

Като цяло ситуацията не е обнадеждаваща, руснаците упорито вървят към Крива Лука и ако го превземат, ще гледат към Славянск, казва и украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов.

ОЩЕ: Украинците пак казаха, че няма да се предадат и Медведев избълва куп ядрени заплахи (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 105 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 70 от тях са били клас "Шахед". Свалени са общо 88 далекобойни руски дрона, като на 14 места е имало удари от преминали през украинската ПВО руски безпилотни апарати. Най-тежко този път е засегната Одеса, за щастие украинският спешна служба съобщава за само един ранен човек:

Cool footage! Ukrainian forces shot down a Russian Shahed attack drone using a heavy machine gun. The interception was carried out by air defense units targeting enemy drones over Ukraine. #Ukraine pic.twitter.com/WwmqDHimuu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 3, 2026