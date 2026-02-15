Игра на тронове за Украйна: Големите маневри. Русия страда на фронта заради липсата на Starlink (ОБЗОР - ВИДЕО)

Гаранции за сигурност в срок от 15 години – това са предложили САЩ на Украйна след сключване на мирно споразумение с Русия. Думите са на украинския президент Володимир Зеленски – информацията за срока не излиза за пръв път публично сега, но Зеленски уточни нещо, което беше уточнявано и преди: че Украйна иска гаранции в срок от поне 30 години или дори 50 години.

В рамките на Мюнхенската конференция за сигурност Зеленски се срещна с американския държавен секретар Марко Рубио. Двамата обсъдиха рамките на дипломатическия процес за мир, а Зеленски уточни и, че в момента Русия държи около 7000 украински военнопленници, докато Украйна – над 4000 руски военнопленници. Украинският президент каза, че Украйна е готова на размяна всички срещу всички и това би било чудесно. Ако е 1000 за 1000 това няма да е чудесно, но ще е добре. Дори и 100 на 100 ще е добре, каза Зеленски. И изрази надежда, че до края на 2026 година войната ще спре. Освен това, Зеленски съобщи в профилите си в социалните мрежи, че след срещата с Рубио е говорил още със Стив Уиткоф, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, както и с Джаред Къшнър, зетя на Тръмп. Не може всичко да се сподели, Украйна ще представи позицията си на преговорите следващата седмица (17-18 февруари в Женева), уточни украинският президент:

Zelensky said he briefed Rubio on the front, Russian strikes and energy damage. They discussed winter aid, the diplomatic process and the Geneva talks. Security guarantees and economic recovery also came up. https://t.co/gLFH28sHVw pic.twitter.com/Ka7A7KiIA1 — WarTranslated (@wartranslated) February 14, 2026

Иска ли Русия сериозно да има мир?

Същевременно, още преди срещата със Зеленски, Рубио каза, че в рамките на преговорите най-спорните въпроси са останали съвсем малко, но са и най-сложните. Ясно е, че номер едно е въпросът за окупираните украински земи и специално Донбас. Украйна е съгласна там да има свободна икономическа зона и да изтегли армията си, но само ако и Русия изтегли своята на пропроционално разстояние. Кремъл не дава никакви индикации, че ще се съгласи – руският диктатор Владимир Путин иска целия Донбас и то да му бъде предаден без бой. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" констатира, че САЩ спряха Starlink за руснаците, задържат петролни танкери и говорят за ограничаване на оръжейните доставки за Украйна, обещавайки "планини от злато" за Москва и Киев, за да ги накара да постигнат мир. И още: "Отдавна не се говори за това Херсон или Запорожие да бъдат обсъждани в преговорите, камо ли Николаев или Одеса" - явна подсказка за руската визия за мир т.е. че половин Украйна трябва да бъде предадена на Кремъл. Рубио директно каза, че Русия искала войната да спре, но не било ясно дали всъщност е сериозна като го казва:

Rubio said the US still doesn't know if Russia is serious about ending the war in Ukraine. The issues have been narrowed but the toughest ones remain he added. pic.twitter.com/oPyX9T9R4o — WarTranslated (@wartranslated) February 14, 2026

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също коментира сериозността на Путин да бъде постигнат мир – пак праща "историка си" (Владимир Медински) и той пак щял да обяснява и поучава украинците за шведите или "каквото там". Медински беше човекът, който водеше руската делегация и последния засега път в Истанбул, когато бяха договорени само размени на военнопленници. Владимир Медински е председател на Руското военноисторическо общество и основен двигател за промяна на учебниците по история в Русия, бил е и министър на културата, като налага цензура в руското кино. А Рюте добави, че съгласно програмата за закупуване на американски оръжия за Украйна (PURL) тази година ще бъдат купени и доставени оръжия за около 15 млрд. долара, а в момента месечно за Украйна отиват оръжия за около 1 млрд. долара по линия на PURL – ОЩЕ: Как Русия вижда мира в Украйна? Да стреляме по тях с "Орешник" (ОБЗОР – ВИДЕО)

💥 Rutte — on Russia and its “readiness” for peace:



Putin is again sending this historian next week to the talks in Geneva, where he will lecture Ukrainians about Sweden or whatever. pic.twitter.com/oOW7qvdE4s — NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2026

Руснаците разбират само езика на силата

За пореден път датският премиер Мете Фредериксен настоя, че не трябва да има никакви ограничения пред Украйна как да ползва доставеното ѝ оръжие за Русия. Не може да спечелиш война, когато едната ти ръка е вързана отзад, каза тя и посочи, че от години го завявява:

Denmark’s prime minister has called for strikes deep inside Russia, saying that “the Russians only understand strength.”



“You cannot win a war just by having weapons on your shoulders. Ukraine must receive everything it needs to win,” Mette Frederiksen emphasized.



Based? pic.twitter.com/Bpo3SpokjX — NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2026

Френският президент Еманюел Макрон отбеляза, че заради войната Русия сега е отслабена държава – влезе в рецесия, след като похарчи огромна сума пари за безсмислена война, изолирана е икономически. Русия е напълно зависима от Китай и загуби хиляди млади хора "за (една) илюзия", като още преди това имаше демографски проблеми. "Един ден руснаците ще трябва да се изправят пред мащаба на престъплението, извършено (уж) в тяхно име, пред празнотата на претекста (да воюват) и пред опустошителните дългосрочни последици за страната им. Но докато този ден не дойде – докато този ден не дойде – ние няма да свалим гарда си", каза френският държавен глава:

Macron slammed Russia in Munich



“Russia after the invasion of Ukraine is a weakened country. It has spent enormous sums on a pointless war and has entered a recession. It is economically isolated. It is fully dependent on China. A country that already had serious demographic… pic.twitter.com/7D2b5WZhpZ — NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2026

Само през декември, 2025 година, Украйна е убила или ранила тежко 35 000 руски войници, а през януари, 2026 година – 30 000 - защото имаше по-малко на брой руски пехотни атаки спрямо декември, заяви украинският президент Володимир Зеленски. За всеки окупиран квадратен километър Русия плаща с по 156 войници. "Путин не е притеснен от това сега, но има ниво, при което той ще се загрижи – убеден съм в това", подчерта украинският държавен глава и добави, че руският военен контингент в Украйна тази година вече не се увеличава, защото загубите не може да бъдат компенсирани така, че да има увеличение. Руската армия напредва в Украйна в пешеходно темпо, заключва ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) за пореден път. А украинският военен телеграм канал "Офицер" коментира, че докато украинските части се стремят да прибират телата на падналите си другари, убитите руски войници гният на огромни купчини по целия фронт и никой от руското военно командване не го е грижа. "Ще напишат после на паметниците "Незнаен воин", което на теория би трябвало да предизвика чувство на гордост и съчувствие, но в действителност е показно, че съответният войник е умрял като куче", казва каналът:

In December Ukrainian forces killed or wounded 35,000 Russian troops. In January around 30,000. Russia pays 156 soldiers per kilometer on the Donetsk front. It mobilizes about 40,000 a month, not all reach the front. Our target is 50,000 occupiers a month Zelensky said.



On… pic.twitter.com/2vFYIZlc4K — WarTranslated (@wartranslated) February 14, 2026

Китай гледа да се възползва

В Мюнхен се появи и китайският външен министър Ван И, който подкрепи Европа и заяви, че Старият континент не трябва да стои настрани и трябва да има активна роля в преговорите за мир в Украйна.

"Именно тук, в Мюнхен миналата година, когато започна диалогът с Русия, Европа сякаш се оказа в позицията на страничен наблюдател. По това време казах, че откакто войната избухна в Европа, европейските страни имат пълното право, в подходящия момент, да участват в преговорите. Подчертах, че Европа не трябва да бъде "в менюто", а на масата за преговори“, каза китайският външен министър, уточнявайки, че Европа вече е показала кураж да говори с Русия, което Китай подкрепя. Думите му са явно дипломатическо предизвикателство и към САЩ – американците вече определиха Китай като свой основен противник на глобално ниво в новата си стратегия за национална сигурност – ОЩЕ: Белият дом вече представя ЕС, а не Русия или Китай като най-големия злодей

Chinese Foreign Minister Wang Yi spoke in favor of Europe’s participation in negotiations to end the war in Ukraine



Europe should not stand on the sidelines, he said.



“It was here in Munich last year, when dialogue with Russia began, that Europe seemed to find itself in the… pic.twitter.com/vTg0kek0Gn — NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Почти 90% от руските военни части в Украйна са изгубили възможността да поддържат стабилни комуникации, след като Украйна и SpaceX предприеха мерки да спрат терминалите Starlink за руската армия, съобщава британският вестник Telegraph. В Украйна вече могат да работят само терминали, които украинското министерство на информационните технологии счита за сигурни и ги включва в специален бял списък. Пред BBC украински военен източник направи преценка, че на Русия ще ѝ трябат поне 6 месеца, за да намери работеща алтернатива на Starlink – а спирането на сателитната интернет услуга влияе изключително много на руското специализирано звено за работа с дронове "Рубикон", което основно нанася удари по украинската логистика в тила на непосредствените бойни действия на фронта. ISW пише, че "Рубикон" не публикува видеоклипове с геолокализация на удари с руски дронове от началото на февруари, което подсказва какъв опустошителен ефект има спирането на Starlink за работата на специалното руско звено.

❗️ After Musk’s decision to cut off Starlink, nearly 90% of Russian units reportedly lost stable communications



Additional restrictions on Telegram have also hit the occupying forces, The Telegraph writes in an article focused on the Ukrainian Armed Forces’ counteroffensive and… pic.twitter.com/j7k8P2D5YC — NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2026

Отделно, ограниченията на Роскомнадзор върху Телеграм още повече тормозят руските военни части – съответно, това се отразява на фронта. В един от обзорите си "Два майора" пише, че руското правителство живее на друга планета след като "гръмоотводи" като говорителя на Кремъл Дмитрий Песков говорят как Телеграм не бил чак толкова важен (ВИДЕО). Каналът добавя, че руската система за комуникации "Свод", която сега щяла да е алтернатива, всъщност е в пилотна фаза на разработка и по план би трябвало да бъде въведена в употреба чак най-рано от септември, 2026 година. Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец вече написа в профилите си във Facebook и Телеграм, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) контраатакуват успешно не само в Запорожка област, което е видимо от няколко дни, но още и в Славянското и в Лиманското направление. Става въпрос за целеви операции, със строго определени параметри, обясни той и обеща подробен обзор-анализ. (КАРТА) Ясно е, че на север от Гуляйполе (Олександриевското направление) украинците атакуват източно от линията Березово – Тернувато и гледат даже към Велика Новоселка, която загубиха още преди около година – поредно признание за украинските контраатаки, дори с бронирана техника, прави "Два майора" (ВИДЕО, 18+)

Междувременно, специалното звено "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви, че Русия вече има наполовина по-малко ракетни системи "Панцир", отколкото е имала преди старта на пълномащабната война. Унищожени са системи "Панцир" за над 4 млрд. долара – една такава система струва приблизително 15-20 млн. долара. А зам.-началникът на украинската президентска канцелария Павло Павлица отказа да коментира от съображения за сигурност информацията, че Украйна напредва с разработката на лазерно оръжие, с което да сваля руските далекобойни дронове, най-вече "Шахед":

The SBU’s Alpha special operations unit said that in 2025 it cut the number of Russia’s Pantsir air defense systems in half through long range strikes. Each Pantsir system is valued at $15-20 million and is considered a key element of Russia’s air defense. The SBU said total… pic.twitter.com/pn2nuJd5kn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 14, 2026

Deputy head of the President’s Office Pavlo Palisa declined to disclose details about Ukraine’s laser air defense system, saying he does not want to help the enemy. He expressed hope that results will be seen soon. The Atlantic earlier reported Ukraine developed such a system.… pic.twitter.com/x4O0WxSgEP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 14, 2026

Лек спад в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 14 февруари са станали 205 бойни сблъсъка, с 13 по-малко спрямо 13 февруари. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 170 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 13 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2875 изстреляни снаряда, като това е с около 300 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 4316 FPV дрона, което е с около 1550 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак в Покровското направление сухопътната военна активност е най-интензивна – 59 отбити руски пехотни атаки е имало там за последните 24 часа според украинските официални данни. Още 19 са били руските пехотни атаки в района на Гуляйполе, Запорожка област. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка са извършени 13 руски пехотни атаки. Още по-на север, в Славянското направление е имало 11 руски пехотни атаки, в Лиманското – 12, а в Южнослобожанското (в района на Вовчанск) – също 12. Там изглежда има руски напредък в северните части на селата Симионовка и Вилча, южно от Вовчанск

Ukrainian assault troops take two Russian soldiers prisoner while clearing a basement in Chasiv Yar. pic.twitter.com/Cduz6Oa0Iu — WarTranslated (@wartranslated) February 14, 2026

Ukraine's Prime 5 border unit struck Russian positions on the northern Slobozhansk front destroying a D-30 howitzer, mortar, ambush drone, vehicles, comms gear, a fuel depot and fortifications. pic.twitter.com/w309nMwgta — WarTranslated (@wartranslated) February 14, 2026

Постепенно консолидираме позиции близо до Гришино (западното предградие на Покровск), в източните му покрайнини и във ферми северно от Покровск, уверява руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар". Но 7-ми десантно-щурмови корпус на ВСУ направи обобщение – 6 месеца боеве и вместо бърз руски пробив, 15 000 руски войници бяха убити и тежко ранени, около 1000 единици руска военна техника бяха повредени и унищожени, около 150 руски артилерийски и ракетни системи за залпов огън също са унищожени, както и над 23 000 руски дрона.

Ukraine’s 79th Air Assault Brigade said it continues search and strike operations in Myrnohrad and surrounding areas. Russian forces are attempting to bypass the city from the north to encircle Ukrainian units. According to the brigade, small infantry groups and armored… pic.twitter.com/72maQUM3fg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 14, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 83 далекобойно дрона по цели в Украйна, като 50 от тях са били клас "Шахед". Свалени са 55 – има удари от преминали през украинската ПВО руски безпилотни системи на 12 места, сочи сводката на украинските ВВС. Особено силен руски удар е нанесен в Одеса - украинската спешна служба съобщава за успешни руски удари по жп инфраструктура и цистерна-резервоар с гориво. Наложило се е над 100 пожарникари и спасители да гасят пожарите - ОЩЕ: Дъжд от дронове и тежка нощ за Сочи, подпалена е руска петролна база (ВИДЕО)