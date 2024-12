Инженер на най-големия частен енергиен оператор в Украйна загина при масираната атака, поразени са ТЕЦ-ове (ВИДЕО)

Инженер по електрозахранването на ДТЕК - най-големия частен енергиен оператор в Украйна - е бил убит при масираната атака със 106 дрона и 78 ракети, която Русия предприе по по-малката си съседка навръх Коледа. "Днес руските окупатори убиха нашия колега Дмитро Петленко, енергетик, който работеше в една от топлоелектрическите централи. След проведени издирвателни операции той беше открит под развалините без признаци на живот", съобщиха от ДТЕК в Telegram.

Дмитро е на 51 години. Той е посветил повече от 30 години на професията на енергетик. Дълго време е работил в Запорожката ТЕЦ. След окупацията на Енергодар получава работа в друга топлоелектрическа централа на компанията, където продължава битката за светлина през последната година и половина.

"Голяма загуба за семейството на украинските енергетици. Изразяваме най-дълбоките си съболезнования на всички, които познаваха и обичаха Дмитро", гласи още съобщението на ДТЕК.

Руската ракетна атака за пореден път беше насочена към украинската енергетика - с цел да се поразят ключови обекти и да се спрат токът и топлината на Украйна в декемврийския студ.

Unfortunately, a fire has erupted at the Sloviansk TPP in Donetsk region following today's Russian strikes aimed at Ukraine's energy infrastructure. Additionally, the Burshtyn TPP in Ivano-Frankivsk region has reportedly also been damaged. pic.twitter.com/LIdbYrzPVZ