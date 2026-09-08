Мъри Стоилов призна: Гьозтепе е в "труден и опасен период"

Станимир Стоилов призна, че Гьозтепе се намира в сериозна криза след третата поредна загуба от началото на сезона в турската Суперлига. Тимът от Измир отстъпи с 2:4 у дома на Газиантеп и остана на предпоследното 17-о място в класирането само с една спечелена точка от първите си четири мача. Българският специалист определи ситуацията като "труден и опасен период" и призова всички в клуба да се обединят, за да излязат от тежката ситуация.

Станимир Стоилов се озова в трудна ситуация в Гьозтепе

"Това е труден и опасен период за цялото семейство Гьозтепе", заяви Стоилов, който бе особено критичен към представянето на своя отбор през първото полувреме срещу Газиантеп. До 33-ата минута Гьозтепе вече губеше с 0:3, а Стоилов определи първите 45 минути като най-лошите, които е преживявал през трите си години начело на клуба.

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"Допуснахме всички възможни грешки. Не успяхме да покажем стила на игра на Гьозтепе, върху който толкова усърдно работим. Загубихме всички персонални двубои - както в нападение, така и в защита", обясни българският треньор.

Стоилов обърна внимание и на сериозните кадрови проблеми в защитата. Няколко футболисти са извън строя, като особено тежко е положението в центъра на отбраната. Специалистът очаква завръщането на контузените Сонко Сундберг и Алберт Годой да стабилизира отбора.

"Искахме да вземем централен защитник, но не успяхме да намерим такъв, който да е от калибъра на Гьозтепе. А слаби футболисти няма смисъл да привличаме", каза Стоилов по повод трансферната политика.

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