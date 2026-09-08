"Не залагай на англичаните!": Театрална премиера, в която Даниел Върбанов, Калоян Трифонов и Петър Петров-Перо залагат всичко

Даниел Върбанов, Калоян Трифонов и Петър Петров-Перо влизат в ролите на трима приятели, за които една привидно обикновена футболна вечер се превръща в мач с много по-висок залог от крайния резултат. "Не залагай на англичаните!" е дръзка и болезнено смешна комедия на сръбския драматург Владимир Джурджевич, която излиза на сцената на Театър ARTVENT на 14 октомври под режисурата на Васил Дуев-Тайг.

Паун, Буле и Пикси са приятели от деца, а футболните залози са голямата им страст и любимото бягство от реалността. Този път обаче всеки е заложил всичко на различен резултат от един английски мач. С всяка минута напрежението расте, резултатът се обръща, а заедно с него и отношенията помежду им.

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Зад футбола, залозите и мъжките шеги пиесата разказва за приятелството, зависимостите, провалите и онези вечни момчета, които продължават да чакат победния гол в последната минута, вместо сами да променят играта.

"Не залагай на англичаните!" от Владимир Джурджевич е пиеса, написана с любов към футбола, приятелството, младостта, но и пиеса срещу робуването на парите, егоизма и радикализацията. Срещу непостоянния морал, разпада на доверието, страха от порастване и страха да поемеш отговорност. Нашата постановка се вглежда в лъжовните идоли, които всеки от нас си създава и трудния път към тяхното развенчаване", пише в анотацията Васил Дуев-Тайг.

На сцената "Не залагай на англичаните!" събира Даниел Върбанов и Калоян Трифонов – любим тандем на телевизионните зрители от сериала "Вяра, Надежда, Любов". Към тях се присъединява Петър Петров-Перо – театрален и кино актьор, когото публиката познава от моноспектакъла "Морфин".

Режисьор на постановката е Васил Дуев-Тайг – едно от ярките имена на съвременния български театър. Публиката на Театър ARTVENT вече познава неговия почерк от хитовите комедии "Отчаяни съпрузи" и "Отчаяни съпрузи 2: Бракувани", а с "Не залагай на англичаните!" той отново е на територия, в която смехът и болезнените истини вървят ръка за ръка.

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Зад "Не залагай на англичаните!" стои текст с впечатляваща история на сръбската театрална сцена. Постановката се превръща в театрален хит – играе се в продължение на 12 години, над 250 пъти и е гледана от повече от 70 000 зрители. Историята на тримата приятели излиза и извън пределите на Сърбия, а по-късно получава и своя филмова адаптация.

След премиерата в София, пиесата поема своя път из страната – с представления във Варна, Русе, Габрово, Севлиево, Перник, Пловдив и други градове.

Всички актуални дати и билети може да намерите тук: https://artvent.bg/event/ne-zalagai-na-anglicanite.