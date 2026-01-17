Посланик на Тръмп: "Исландия ще стане 52-ият щат на САЩ". Исландците: "Вън!"

Били Лонг, посочен за посланик на САЩ в Исландия, успя да направи дипломатически скандал още преди да е встъпил в длъжност. В свое изявление той обяви, че скандинавската държава ще стане "52-ият щат" на САЩ, което накара исландците да настръхнат. Лонг, който е бивш представител в Камарата на представителите на САЩ, е направил изявлението си на 13 януари в Конгреса и после му се наложи да се извинява, смотолевяйки, че просто се е пошегувал.

"Шегичката" не бе приета добре от исландците, които стартираха моментално петиция с искане Лонг да не бъде назначен за посланик в страната им. "Думите на Били Лонг може и да са били казани с половин уста, но са обидни за Исландия и исландците, които трябваше да се борят за своята свобода и които винаги са били приятели на Съединените щати", се казва в петицията.

"Искаме Торгердур Катрин (външният министър на Исландия - бел. ред.) да отхвърли Били Лонг като посланик в Исландия и да призове Съединените щати да номинират друг човек, който проявява повече уважение към Исландия и исландците", се настоява в петицията.

След избухналия скандал, на Лонг се наложи да се извинява. Пред Arctic Today той заяви, че казаното е било шега. Според думите му, конгресмени са започнали да го дразнят, че президентският пратеник на САЩ Джеф Ландри "ще стане губернатор на Гренландия", което го било накарало той да отговори, че и Исландия ще стане американски щат. "Нямаше нищо сериозно в това... Ако някой се е обидил, извинявам се", каза Лонг.

