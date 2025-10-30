Лъжа след лъжа: Ядрените хвалби на Путин преди "Буревестник" и "Посейдон" - със "Сармат"

След като американският президент Доналд Тръмп нанесе първи удар по руската икономика със значими санкции - Тръмп най-после не издържа на постоянното шикалкаване на руския диктатор Владимир Путин за войната в Украйна - самият Путин "обърна страницата" и пак се обърна към ядрената реторика. За кратко време той пак вкара в действие две нови ядрени оръжия - ракетата "Буревестник" и ядрения дрон "Посейдон":

Какво говори Путин и каква е действителността обаче са две различни цена. Руският проект "Можем Обяснить" го припомни, като събра хронологично изказвания на руския диктатор и двама от най-близките в кръга му на вляние - бившия руски военен министър и настоящ главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу и Юрий Борисов, който дълго време ръководеше руската отбранителна промишленост, като заемаше поста вицепремиер от 2018 до 2022 година.

"Сармат" - ту е действащо оръжие, ту не е

Стратегическата ракетна система "Сармат", носеща ядрени бойни глави, скоро ще бъде на бойно дежурство, обяви Путин на 29 октомври, цитиран от "Интерфакс". Той редовно обещава това от края на 2022 година, а Борисов дори "сложи" ракетата на бойно дежурство, изпреварвайки Путин. Каква е хронологията на противоречието:

Декември 2022 г., Путин, пак цитиран от "Интерфакс": "Междуконтиненталните балистични ракети "Сармат" скоро ще бъдат поставени на бойно дежурство за първи път". Септември 2023 г., Борисов, цитиран от "Интерфакс": "Ракетната система "Сармат" е поставена на бойно дежурство". Октомври 2023 г., Шойгу, цитиран от "Интерфакс": "В момента в завода се произвеждат серийно първите ракети "Сармат", които ще бъдат поставени на бойно дежурство в най-скоро време". Февруари 2024 г., Путин, цитиран от "Интерфакс": "Първите балистични ракети "Сармат" също са доставени на армията. Скоро ще ги демонстрираме в районите им на базиране по време на бойно дежурство". Октомври 2025 г., Путин, цитиран от "Интерфакс": "Няма друга [ракета] като "Сармат" в света. Нямаме такава на дежурство, но скоро ще имаме".

През септември 2024 година се появиха сателитни снимки и данни от системата за засичане на топлинни петна по земната повърхност FIRMS на НАСА, от които беше направено заключение, че при изпитание ракетата се е взривила в силоза си. Тогава беше направена сметка - тази ракета само веднъж от общо 5 теста успешно е излетяла. Оттогава няма официални съобщения за нови изстрелвания - Още: Пак и пак: Руска ядрена ракета "Сармат" се взриви при тест (СНИМКИ)

