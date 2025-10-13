Кабинет на обновлението и разнообразието: Льокорню прави втори опит да стане премиер

Френският министър-председател Себастиан Льокорню, който беше преназначен на поста в петък, разкри избора си за второто си правителство в неделя вечерта, след като първото му просъществува едва 14 часа, преди да подаде оставка. Това се случи, след като световните медии съобщиха, че френският президент Еманюел Макрон иска да бъде сформирано правителство, преди да замине за Египет, за да присъства на мирната среща на върха в Газа в понеделник.

Новото правителство се състои от общо 34 министри, в сравнение с кабинета на бившия премиер Франсоа Байру, който имаше 36 членове. Забележително е, че Ролан Лескюр беше преназначен за министър на финансите, а Лоран Нунез ще стане министър на вътрешните работи, заменяйки Бруно Ретайло. Освен това Катрин Вотрен беше избрана за министър на отбраната.

Льокорню обеща да сформира кабинет на "обновлението и разнообразието", но се придържа към предишния си избор за трите най-високи поста, включително министър на външните работи Жан-Ноел Баро и министър на правосъдието Жерал Дарманин, коментира и "Ройтерс".

Най-забележимата промяна в избора на министри е новият министър на вътрешните работи Лоран Нунез, шеф на парижката полиция, който заменя Бруно Ретайло, лидер на консервативната партия "Републиканците" и който има свои президентски амбиции.

Льокорню се срещна с президента Еманюел Макрон, за да обсъдят списъка в неделя вечерта, два дни след повторното му назначаване за министър-председател и в разгара на най-тежката политическа криза във Франция от десетилетия. Той е под натиск да представи бързо бюджет, за да спази конституционните срокове, като президентската канцелария заяви, че предложението трябва да бъде готово до сряда, за да бъде в съответствие с изискванията. Наличието на кабинет е формално предварително условие за представянето на бюджет.

Франция е в криза от месеци

Льокорню подаде оставка миналата седмица, само 27 дни след встъпването си в длъжност, когато изборът му за кабинет разгневи членовете на неговата центристка коалиция. Той поема отново поста в атмосфера на несигурност: крайната левица обеща да внесе вот на недоверие в понеделник, а социалистите, които имат властта да го свалят, запазват опциите си отворени.

Франция е в криза от месеци, тъй като поредица от малцинствени правителства се борят да приемат мерки за намаляване на дефицита в един раздразнителен парламент, където мнозина вече поглеждат към надпреварата за наследник на Макрон през 2027 г.

Льокорню назначи Катрин Вотрен, ветеран от център-дясното, за свой приемник на поста министър на отбраната. Тя е била министър на труда в правителството на бившия премиер Франсоа Байру, а също така е заемала министерски пост при бившия консервативен президент Жак Ширак.

