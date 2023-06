Хванати за гушите: Пленен от "Вагнер" руски подполковник разказа как те измъчвали него и войниците му

Пленен от наемниците на Пригожин и вече освободен подполковник от руската армия разказа на какви издевателства е бил подложен от тях, което за пореден път показва, че между двата лагера в руските военни сили има сериозни и вече неприкривани конфликти. Според изявлението на Роман Веневитин, командир на 72-ра мотострелкова бригада на руските въоръжени сили, наемниците по всякакъв начин потискат частите на редовната руска армия - обиждат ги, заплашват ги с убийство, крадат военната им техника и се хвалят с тези трофеи.

Нещо повече - имало е случаи да отвличат руски войници, след което да ги пребиват.

„Беше отвлечен старшината на един от батальоните. Измъчваха го, държаха го гол на студения под в мазето, пръскаха му киселина в очите, от което временно загуби зрението си, поливаха го с бензин и заплашваха да го запалят. Началник щабът на дивизията бе отвлечен, бит, отнета му бе колата, а накрая го изхвърлиха вързан край едно от селищата в района на военните действия. Боец от едно от подразделенията бе пребит и се самоуби. Случвало се е бойци да бъдат отвличани в опит да ги разменят за боеприпаси. Тях ги използваха като роби и ги караха да пренасят ранените и убитите", оплаква се подполковникът.

Commander of the Russian 72nd Brigade, Roman Venevitin, who was previously captured and interrogated by Wagner, was released, and recorded the following statement.



Venevitin says Wagner is known for numerous cases of kidnapping Russian soldiers, threatening them with shooting,… pic.twitter.com/NeHs2FM3ac