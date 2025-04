Кая Калас към Черна гора: Трябва да направите още много реформи по пътя към ЕС (ВИДЕО)

Черна гора трябва да се съсредоточи върху реформите, защото има още много да се свърши по пътя към пълноправно членство в ЕС, каза днес в черногорската столица Подгорица върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас, цитирана от БТА. Тя започна днес обиколка в няколко страни от Западните Балкани. След Черна гора ще посети Албания и Босна и Херцеговина. Това е първото й посещение като ръководител на европейската дипломация в страни от региона. Още: В тази балканска държава 50% + от населението вярва, че световните елити планират нова пандемия

„Черна гора е изключително ценен партньор, затова започваме от Черна гора, защото постигнахте много добър напредък по европейския път“, каза Калас на пресконференция с черногорския премиер Милойко Спаич.

Тя подчерта подкрепата на ЕС за европейската интеграция на страната и приветства ангажимента на Черна гора за реформи.

По думите на Калас за процеса на присъединяване са необходими много сложни реформи.

"Както знаете, няма преки пътища към ЕС. Трябва да се извършат значителни реформи. Има още много, което трябва да се направи“, посочи тя.

Калас коментира още, че днес са имали възможност да обсъдят укрепването на сътрудничеството в областта на сигурността.

„Живеем в много турбулентни времена и наистина трябва да засилим сътрудничеството в областта на сигурността“, добави Калас.

Тя заяви, че е много благодарна на Черна гора за това, че подкрепя Резолюцията на ООН по въпроса за Украйна и териториалната цялост на тази страна, както и за това, че е приела украински бежанци.

„Ако разбирам правилно, вие сте приели повече украински бежанци на глава от населението, отколкото всяка друга страна в света“, подчерта Калас.

Спаич от своя страна посочи, че Черна гора е 100 процента ангажирана с външната политика и политиката на сигурност на ЕС.

„Ние сме непоколебими по този път, независимо кой е премиер, кой представлява мнозинството или кой е в правителството. Сто процента ангажираност с външната политика и политиката на сигурност е императив за Черна гора и това не е под въпрос“, каза Спаич.

Той допълни, че Черна гора е лидер в процеса на присъединяване към ЕС.

„Искаме да продължим този темп на реформи", добави Спаич, като подчерта, че ЕС е стратегическият път на Черна гони и „няма абсолютно нищо, което да ни отклони от него".

Черна гора получи статут на страна кандидатка за членство в Евросъюза през декември 2010 г. Преговорите за присъединяване между ЕС и Черна гора започваха през юни 2012 г. До момента са отворени 33 преговорни глави.

The energy Montenegro is investing in the EU accession process is both impressive and inspiring.



Significant reforms are still necessary but you can count on our continued support on your journey to EU membership.



My joint press conference with @MickeySpajic ↓ pic.twitter.com/YhJOPDjl7B