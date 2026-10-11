"Какво примирие?": В Русия не знаят нищо за споразумението на Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп разтръби днес, че между Украйна и Русия е започнало да действа енергийно примирие. Новината изненада президента Володимир Зеленски, който подчерта, че чува за това от Тръмп. Но също толкова в неведение за примирието очевидно са и в Русия.

Игор Ананских, заместник-председател на Комисията по енергетика в руската Държавна дума, заяви, че в Кремъл нямат никаква информация за каквото и да било постигнато официално споразумение за енергийно примирие. Запитан от руското издание "Осторожно, новости" как ще коментира днешното неочаквано съобщение на Доналд Тръмп в социалната му мрежа Truth Social, че между Русия и Украйна "незабавно влиза в сила енергийно прекратяване на огъня", Ананских отговори, че Тръмп системно прави подобни съобщения с цел да сваля или задържа ниски цените на горивата в САЩ. "Тръмп често прави различни изявления, за да поддържа ниски цени на петрола", каза руският депутат.

Руската информационна агенция Интерфакс също пише днес, че Тръмп и по-рано тази година е правил подобно изявление, което по-късно се оказа, че не е вярно.

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