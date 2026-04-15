Какво се случва с обещаните на Украйна изтребители F-16: Говори норвежкият премиер (ВИДЕО)

Обещаните от Норвегия изтребители F-16 все още не са доставени на Украйна, въпреки че вече са украинска собственост. Причината е, че самолетите се нуждаят от ремонт. Това обяви норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре по време на съвместен брифинг с украинския президент Володимир Зеленски в Осло. „Норвегия дари шест самолета F-16 на Украйна“, отбеляза Стьоре. Според него тези изтребители не са участвали в активни операции, тъй като Норвегия от няколко години експлоатира самолети от по-ново поколение – американските F-35.

Същевременно, както отбеляза норвежкият премиер, шестте изтребителя F-16, обещани на Украйна, ще изискват основен ремонт и подготовка, преди да бъдат включени в състава на украинските ВВС. Той уточни, че самолети F-16 от други страни, предоставени на Украйна, са участвали пряко в операциите и следователно са пристигнали в Киев по-бързо.

Йонас Гар Стьоре подчерта, че шестте самолета от Норвегия вече са собственост на Украйна и са част от украинските ВВС. В момента обаче те се намират в Белгия, където техници ги ремонтират и подготвят за експлоатация. Той вярва, че първите самолети скоро ще бъдат възстановени в първоначалното си състояние.

На свой ред украинският президент Володимир Зеленски изрази благодарност за предаването на тези самолети. „За нас не е новост, че тези самолети се нуждаят от ремонт. Затова разбираме, че след ремонт тези изтребители ще бъдат доставени на Украйна“, отбеляза държавният глава.

Изтребители F-16 за Украйна

Норвежкият министър на отбраната Туре Онсхуус Сандвик наскоро заяви, че Украйна все още не е получила обещаните шест F-16. Два норвежки самолета, на които украински пилоти са се обучавали в Дания, са били изпратени в авиоремонтния завод Sabena Engineering в Белгия, където са били съхранявани повече от година. Още четири изтребителя са били напълно неработещи, но през април миналата година са били изпратени в разглобен вид в същия белгийски завод.

„Сабена Инженеринг“ подчерта, че има сериозни проблеми с капацитета за поддръжка и подготовка на изтребители F-16. Беше отбелязано, че подготовката на самолета за Украйна би отнела година, ако работата започне веднага.

Междувременно, украинският министър на отбраната Михайло Федоров наскоро обяви, че Белгия е потвърдила намерението си да прехвърли допълнителни изтребители F-16 на Украйна и да предостави резервни части за съществуващите самолети. Освен това страната отпуска 1 милиард евро отбранителна помощ за Украйна тази година. Испания ще предостави подобна сума.

Украйна и Норвегия подписаха споразумение за сътрудничество в отбраната

Украинският президент Володимир Зеленски и норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре подписаха съвместна декларация за задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността. Подписването се е състояло по време на среща на държавните лидери в Осло. Стьоре подчерта, че Украйна остава ключов приоритет за външната политика на Осло. Норвежкият премиер увери, че страната му е непоколебим поддръжник на борбата на Украйна за независимост и правото ѝ на самозащита. Той отбеляза, че Норвегия прави значителен принос, а Украйна е първият получател на норвежка помощ.

„Но това не е еднопосочна улица. Това е взаимно сътрудничество. И се съгласихме да работим по стратегическо партньорство между Норвегия и Украйна, защото Украйна дава много в замяна. Първо, борбата на Украйна е борба за ключови ценности в Европа. Тя се съпротивлява на агресията и окупацията, защитава демокрацията и независимостта. Но второ, можем да се поучим от опита, който Украйна натрупва в тази трудна борба срещу руската агресия. И искаме да организираме това в рамките на стратегическото сътрудничество, където можем да обменяме и опит в дух на партньорство“, обясни Стьоре.

Той добави, че е изключително важно Норвегия да се поучи от този опит и да адаптира собствените си въоръжени сили. Според него партньорството ще бъде засилено чрез съвместно производство на дронове както в Украйна, така и в Норвегия. Страните са партньори и в енергийния сектор.

На свой ред президентът Зеленски съобщи, че е обсъдил подробно с норвежкия премиер сътрудничеството в производството и разполагането на дронове. Украйна вече споделя своя опит със страни от Близкия изток и Персийския залив. „Подобряваме защитата си срещу дронове тип „Шахед“. И също така вярваме, че това трябва да се прави в Европа. И, разбира се, сме готови да споделим всичко с нашите партньори, с Норвегия, с частния сектор и с всички страни. А днес започваме работа по споразумение за дронове с Норвегия. Нашите екипи в момента разработват подробностите“, каза Зеленски.

Съвместната декларация за задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността очертава ключови области на сътрудничество. По-конкретно, тя разглежда укрепването на отбранителните способности на Украйна. „Това ще бъде осигурено чрез военна помощ от Норвегия и развитие на технологично партньорство. Приоритетите включват противовъздушна отбрана, безпилотни системи, електронна война, морска сигурност, логистика и логистична поддръжка“, се казва в изявлението.

Украйна и Норвегия ще развиват съвместно производство, ще обменят технологии и ще увеличат производствените си възможности. Документът предвижда и подкрепа за украинската индустрия за дронове. „Специален фокус е върху създаването на интегрирани, многослойни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана. Лидерите се споразумяха да ангажират партньори, които да работят заедно за увеличаване на производството на ракети за противовъздушна отбрана“, се казва в изявлението.