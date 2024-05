Катастрофирал дрон разкри най-новите бомби, които Иран даде на Русия (ВИДЕО)

С такава бомба е бил оборудван иранският дрон Qods Mohajer-6, който очевидно е имал за цел обекти в Сумска област на Украйна, но по неизвестна причина се е разбил още на руска територия - в района на Курск.

В самия Иран тези бомби са били въведени в експлоатация едва през 2019 г. и до скоро не са били използвани от руснаците в Украйна. Според Рьопке използването им показва "ново ниво" на военно сътрудничество между Техеран и Москва.

An Iranian-made Mohajer-6 reconnaissance-strike UAV that crashed in the Kursk region. It is equipped with guided missiles ‘Ghaem-5’.



