Киев към Путин за увеличението на армията: Трябват ви още 2 млн. черни чувала

От украинското ведомство припомниха с ирония и друга знаменита фраза на руския президент, произнесена в негова реч от юли по повод т.нар. "спецоперация"- "Ние даже още не сме започнали сериозните неща в Украйна", заяви тогава заплашително Путин.

"Те дори още не са започнали... Русия планира да увеличи числеността на личния състав на въоръжените си сили до над 2 милиона. За да изпълни указа на своя президент, руското министерство на отбраната сега трябва да закупи 2 милиона чувала за трупове", пише в туита.

Припомняме, че вчера с нарочен указ руският държавен глава Владимир Путин подписа нов указ, с който увеличава щатната численост на въоръжените сили на Русия от 1 януари 2023 г.

They haven't even started yet...

russia plans to increase the number of armed forces’ personnel to 2 million+.

In order to implement the decree of their president, russia’s ministry of defense now has to procure 2 million body bags. pic.twitter.com/QTVDA09FVD